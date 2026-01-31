◆ちばぎん杯レジェンドマッチ 柏レジェンド２―１千葉レジェンド（３１日、三協Ｆ柏）

ちばぎん杯の第３０回を記念したレジェンドマッチが行われ、千葉レジェンドは柏レジェンドに１―２で敗戦した。

毎年恒例の千葉と柏によるプレシーズンマッチも今回で３０回目。千葉が１７年ぶりにＪ１へ戻ってきたこともあり、レジェンドマッチでも盛り上がりを見せた。千葉で先発出場した元日本代表ＦＷ巻誠一郎は「（柏）レイソルとやると負けたくないと思いますよね。がちでやっちゃいますよね。懐かしかったです」とダービーマッチに闘志が燃えたと語った。

「ちばぎんカップは自分たちの立ち位置とかが見える貴重な機会だったな」と現役時代の記憶を懐古し、「ここで１回ジェフとレイソルが戦うことで熱量が上がる感じ、シーズンにスムーズに入れたというのは思い出される」と当時の感覚を明かした。

１７年ぶりにＪ１昇格を果たした古巣には「自分たちの立ち位置を大事にしながら、勝負ごとなので勝ちにこだわっていきたい。チャレンジとか言ってたらそのままズルズル行く勝負の世界。常に上位を目指して戦ってほしい」とエールを送った。