＜義母のせいで信用ゼロ＞「親の頼みは聞くべき！」ヤバい思考。離婚を示唆すると…？【第3話まんが】
私はサエコ。ユウジの提案を聞いてびっくり、義両親が「娘（義妹）に内緒で顔合わせの費用を全額負担しろ」と夫ユウジに要求してきたと言うのです……。冗談じゃありません。なぜ義両親のメンツのために、私たちがお金を出さなきゃならないのでしょうか。必死に説得を試みるユウジに、私は猛反論。私たちを「見栄を満たす道具」にしようとするなんて許せません。「俺が出したいんだからいいだろ！」と逆ギレするユウジに、いまだに親の言いなりになっている現実を痛感。お小遣いならまだしも、家計から出すのは絶対にNGです。
話し合いはなかなか終わりません。何ならさらにヒートアップしていきます。ユウジの言い分を私が指摘すると、ユウジは顔を真っ赤にして黙り込みました。頑ななユウジの態度、そして乱暴な言い方に、私もついカッとなります。
私が離婚を示唆すると、ユウジの勢いはようやく収まりました。もちろん私だって離婚したいと思っているわけではありません。しかしユウジを説得するためには、そこまで言わないとわからないでしょう。離婚を考えるぐらい理不尽な要求だと、理解してもらわなければなりません。
顔合わせの費用を出すと主張するユウジに、私は猛烈に反論。
それはミキちゃんのためじゃなく、「親に尽くした」と自己満足したいだけのことだと怒ります。
それに、私たちの顔合わせのときは私の親が全部出してくれたのに、自分たちの身勝手で娘のときには息子のお金にたかるなんて……。
「親の頼みは聞くのが当然」と逆上するユウジ、私は本気の覚悟として離婚を突きつけました。
私たちの財布が義実家の財布になるなんて絶対に耐えられません。
ユウジはようやく勢いを失いましたが、頭が痛いです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
