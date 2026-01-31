¡Ö»ö·ï¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×Å¥¿ì¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¢ÍÆþ±¡¡Äà´éÌÌÂç¤±¤¬á71ºÐ¡¦»°¥ÄÌðÍºÆó¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥¾¥Ã¡Ä¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¸ÀÍÕ¼º¤Ã¤¿¡×
¡Öº£¤³¤¦¤·¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¿ôÂ¿¤¯»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤¬à´éÌÌÂç¤±¤¬á¡Ä¡£SNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö27Æü¤ËÅ¥¿ì¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤Àä¡£¼¡ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¼£ÎÅÃæ¤Ç¤·¤¿¡×¤È1·î27Æü¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤«¤éÆþ±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï»°¥ÄÌðÍºÆó(71)¡£
¡¡¡ÖµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡©³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¡¢¿ÈÂÎÃæ¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ç¤³¤¬¤¨¤°¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ò£´¥Ï¥êË¥¤Ã¤Æ¡¢É¡¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´é¤ËÉé¤Ã¤¿½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¡¢¼£ÎÅ¸å¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤À½ýÀ×¤¬À¸¡¹¤·¤¯»Ä¤ë»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖÂÇ¤Á½ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¿¤«¤â¤Í¡£É¡¤Î¹üÀÞ¤ÏÁáµÞ¤Ë¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤òº£¤«¤é¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤â¥È¥Û¥Û¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ò¤Ï°û¤ó¤Ç¤â°û¤Þ¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«ÓÞ¤Þ¤¸¤ê¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à¤ª¼ò¤Î¼ºÇÔÃÌá¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç²ø²æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö»ö·ï¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ¾ÅÝ¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¹ó¤¤¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¡©¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤¨¡ÄÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½Å¤¤ÏÃ¤Ç¸ÀÍÕ¼º¤Ã¤¿¡×¡ÖÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á½ê¤¬°¤¯¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¡Ø¥È¥Û¥Û¡Ù¤Î¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤Æ¡Ø¶å»à¤Ë°ìÀ¸¡Ù¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡ª¡×¡Öº£¤³¤¦¤·¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸å°ä¾É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»°¥ÄÌð¤Ï1985Ç¯¤«¤é87Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¾å¿ùÃ£ÌéÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º(85¡¢89¡¢90Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤Ìò¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£