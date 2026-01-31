¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×·ëº§¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¡¢Ã¦Âà¡Ä»°»³Î¿µ±¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ëà°ÛÊÑá¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡Ä⁉¡×¡Ö¤Þ¤¿Ìò¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯¿Íµ¤½÷Í¥¤È·ëº§¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¡Ä¡£26ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦LIVE¡¦²»³Ú¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¡ÖHiGH&LOW¡×¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎSHIBUYA TSUTAYA¤Ç28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖHiGH¡õLOW 10th ANNIVERSARY YEAR¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï»°»³Î¿µ±¡£¡Ö»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¤¬¤´ÍèÅ¹¡£¥µ¥¤¥ó¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»°»³¤Î»Ñ¤òSHIBUYA TSUTAYA¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»°»³¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ç¡¼¥¸«¤¿¡×¡Ö¤Í¤¨¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡Ä¡×¡ÖÉ¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë!¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î⁉¡×¡Ö¤¢¤ì⁉¤ªÉ¦¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¡¢É¦¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!¤Ê¤Ë¤«»Ï¤Þ¤ë⁉¡×¡Ö¤Þ¤¿Ìò¼Ô¤ÎÎ¿µ±¤ò¸«¤»¤Æ¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤⁉ÌµÅ¨¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ê¥ç¥¦¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»°»³¤ÏºòÇ¯8·î¤Ë¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢Íâ·îÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£