¥Ó¥¥Ë¤ä¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ê¤É¡ÄÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤é¤±
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÌçÏÆÍÚ¹á(21)¤¬½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¼¤Î¹ÔÊý¡×(Æ±)¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖËÜ»ï¤ËºÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿åÃå¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¿Í½÷Í¥¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÏÃÂêÉ¬»ê¤ÎÄ¶°ïºà¡×¡Ö2026Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯³ÎÄê¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸«¤È¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌçÏÆ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3¥«·î¤ÇºòÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë·Ý¼ÔÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£