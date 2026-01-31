◇NBA レイカーズ142ー111ウィザーズ（2026年1月30日 キャピタル・ワン・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦に途中出場。古巣相手に2本の3Pシュートを含む11得点。チームもルカ・ドンチッチ（26）がトリプルダブルの活躍を見せて完勝を収めた。試合前にはトレードの噂が流れて、ファンから賛否の声が上がった。

この日、NBAクリーブランド・キャバリアーズの地元メディア「cleveland.com」のクリス・フィードール記者が「デアンドレ・ハンターがロサンゼルス・レイカーズに移籍する可能性がある」と報じた。

自身のポッドキャスト番組で「キャブスとレイカーズは、デアンドレ・ハンターを八村塁とダルトン・クネヒトと交換し、さらに第3のチームを招へいするという大枠の枠組みについて話し合った」説明した。

これを受けて「フォーブス」のグレゴリー・ヘンドリック記者も「キャバリアーズ、レイカーズ、ネッツが3チーム間トレードを最終調整中」と自身のSNSで投稿した。

ヘンドリック記者によると、レイカーズはキャバリアーズのデアンドレ・ハンター、ネッツのデイロン・シャープ、28年ドラフトのピックスワップ権を獲得。キャバリアーズはレイカーズから八村塁とダルトン・コネクトを獲得。ネッツはレイカーズのマキシ・クレバーと32年の2巡目指名権と説明した。

このトレードの噂にファンの中では話題となった。「八村とハンターってレイカーズにメリットある？」「いよいよ現実味を帯びてきた感じ？」「キャブスならいいかも」「八村とハンターのトレード起きたらさすがにブチギレるでしょ」「トレードせんほうがええだろ」など賛否の声が上がった。

トレード期限は日本時間2月5日の午前5時。レイカーズの動向そして八村のトレードの動向に大きな注目が集まる。