小倉６レース３歳未勝利戦で衝撃の馬券が飛び出した。単勝１８番人気のカシノリアーナが１着、１７番人気のスッサンエアが２着、１０番人気のコンフィアンサが３着となり、３連単５８３６万７０６０円と史上最高配当を記録した。またワイド、馬連、馬単でも歴代１位の配当となった。３連単の的中票数はわずか１票だった。

ＳＮＳなどでは「史上最高配当きたぁ！」

、「えぐすぎる」、「しんがり人気−ブービー人気決着・・・これは買えん」、「５０００万超え」、「おもろすぎる」、「１００円が５０００万円になるって夢がありすぎる」と驚愕の声が並んでいた。競馬好きで知られる漫才コンビ・シャンプーハットの恋さんも「荒れる思たけど ＪＲＡ史上最高額 当選外れ」とつづった。

３連単の配当は５８３６万７０６０円となり、２０１２年８月４日の第２回新潟７日の１２年８月４日の５Ｒ新馬戦で記録した３連単２９８３万２９５０円が過去最高配当だった。大きく上回りＪＲＡ史上最高配当になった。