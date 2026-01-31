大相撲の元横綱照ノ富士・伊勢ヶ浜親方（３４）の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開かれた。

「最後の土俵入り」では長男・照務甚くん（てむじん＝３）を抱きかかえ、太刀持ちに豊昇龍（立浪）、露払いに大の里（二所ノ関）の現役横綱を従えて花道から登場した。その後に長男を大の里に託すと、土俵上で力強い不知火型を披露。満員の観客席からは大きな拍手が送られた。

豊昇龍は「（引退相撲の）横綱最後の土俵入りは今回で２回目。白鵬関の時は露払いだった。太刀持ちは最初で最後だと思う。うれしいです」と振り返る一方で「やっぱ太刀持ちは肩にくるね。僕の太刀持ちをやってくれる関取のつらさが分かった気がする。ブレないように我慢していた」と苦笑い。

「（照ノ富士が）引退した時に僕が入れ替わりで横綱になった。勝ったことがない。１回くらい勝ちたかった。本当に力が強くて、横綱というのはこんな感じなんだと思った。いろいろ（姿を）見ながら勉強になった。第２の人生、親方としていい力士を育ててほしい」と先輩横綱への思いを語った。

大の里は「（３横綱による土俵入りは）初めて。（露払いは）普段やることがない立ち位置なので、いい経験になりました。（照ノ富士からは）巡業中にアドバイスをもらったりした。しっかり頑張っていきたい」。後輩横綱としての決意を口にした。