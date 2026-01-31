¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬µð¿Í¡õ»ø¤Î£×¥¥ã¥ó¥×¤ÎÊ³Æ®ÀÀ¤¦¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë¡¢£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÀè¶î¤±¤ÆµÜºê¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ºòµ¨¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤òºî¤ê¾å¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤Æ¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤«¤é·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¥±¥¬¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°ÕÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²·î¸åÈ¾¤ËÆ±ÃÏ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»öÁ°¹ç½É¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤à¤¿¤á¤Ëµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤«¤ËÆþ¤ì¤ë¤°¤é¤¤½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½éÆü¤«¤é¤ÏÆþ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È½éÆü¤«¤é¤Î¡ÖÁ´ÎÏÅêµå¡×¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£