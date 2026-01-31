１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんが３１日、命日を迎えた。

新潟・三条市生まれの馬場さんは、高校を中退しプロ野球「読売巨人軍」に入団。投手として１軍で活躍する夢を見ていたがケガで挫折し、力道山にスカウトされ１９６０年４月に日本プロレスに入門した。

身長２０９センチ、体重１４５キロの日本人離れした体格と抜群の運動神経で力道山亡き後の日本プロレスのエースに君臨。１９７２年秋に全日本プロレスを旗揚げし、日本人初のＮＷＡ世界ヘビー級王座を奪取するなど昭和時代のマット界を支えた。

ＣＭ、バラエティー番組などにも多数出演しプロレスファン以外からも親しまれた馬場さんは９９年１月３１日に亡くなったが、その功績は色あせることなく昨年１月３１日には後楽園ホールで「没２５年追善」大会が開催されるなど、令和のプロレス界にも語り継がれている。

１９３８年１月２３日うまれの馬場さん。存命なら今年は８８歳の米寿を迎えていた。生前、マネジャーとして世界の１６文を支えた全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーは、命日にスポーツ報知の取材に応じ、馬場さんと過ごした日々を「いい時代だったね」とかみしめた。

和田レフェリーは、馬場さんを「何千年も生きてきた杉の木のような存在だった」と振り返り「その巨大な木がプロレス界に襲いかかるいろんな風を受け止めてくれていたよね。これは全日本だけでなくすべての団体がそうだったと思うよ」と明かした。

馬場さんは「王道」を掲げ「明るく 楽しく 激しいプロレス」を貫いた。和田レフェリーは「実は、王道を守ったのは、レスラーじゃないんですよ。ファンなんです」と訴えた。その理由を尋ねると、こう説いた。

「馬場さんの言葉で忘れられないのは『俺にはスポンサーはいない。俺のスポンサーは、１人１人のプロレスファンなんだよ』と何度もおっしゃていたんですよ。会場に来てくれる１人１人のファンがプロレスを支えてくれていることを一番、分かっていたし、ファンのために何ができるかを常に考えていたよね」

さらに馬場さんは未来のプロレス界を予言していたという。

「馬場さんは『俺たちの時代は、日本人がアメリカへ修業に行ってたけど、これからは、外国人が日本に修業に来る時代になる。今は、日本のプロレスが一番すごいんだよ。だから、何でわざわざ、アメリカに行かなきゃいけないんだ』っておっしゃってましたよ。そして、今、本当にそうなったよね。この前、三冠に挑戦したタロースも日本にあこがれて来たって言ってますよ。馬場さんは見ている目は違うなって改めてそう思うよね」

和田レフェリーに「馬場さんのプロレスは、どんなプロレスでしたか？」と聞いた。すると「それは違うよ」と即答した。

「プロレスが馬場さんなんです。プロレスって何？って聞かれたら俺の答えは『ジャイアント馬場』です」

（福留 崇広）

◆ジャイアント馬場さんヒストリー

▼１９３８年１月２３日 誕生。新潟県三条市の果物商二男

▼５０年４月 三条一中入学。野球部へ

▼５３年４月 三条実業工業科へ。野球部入部

▼５５年１月 １６歳で読売巨人軍入団。投手、背番号５９

▼５６年１０月 ２軍で１２勝１敗。最優秀投手に

▼５９年１０月 巨人軍退団。前年脳下垂体の病気で手術

▼６０年１月 大洋入団。左手負傷、野球生活断念

▼同年４月 力道山のスカウトで日本プロレスへ入門

▼同年９月３０日 デビュー。桂浜相手にまた裂きで勝利

▼６１年７月１日 武者修行のため初渡米

▼６３年３月１７日 １年８か月ぶりに帰国

▼同年３月２２日 馬場正平（本名）からリング名ジャイアント馬場に

▼同年１２月１５日 師匠・力道山死去

▼６４年５月２９日 豊登と組みアジアタッグ王座に。相手はキニスキー、ハリケーン組

▼６４年 報知新聞が得意技のけりを１６文キックと命名

▼６５年１１月２４日 故力道山保持のインターナショナル王座をディック・ザ・ブルーザーから奪取。馬場時代到来

▼６７年５月１２日 アントニオ猪木と本格タッグ結成。名付けてＢＩ砲

▼７０年９月５日 アブドラー・ザ・ブッチャーと初対決。以来宿敵に

▼７１年９月１６日 ハワイで元子夫人と極秘挙式

▼同年１２月 猪木と決別。日本プロレス改革問題をめぐり対立、猪木が追放されたため

▼７２年８月１８日 日本プロレスとの決別ファイト

▼同年１０月２１日 全日本プロレス旗揚げ

▼７３年３月１６日 ＰＷＦ初代ヘビー級王者に認定される

▼７４年１２月２日 ジャック・ブリスコを破り、日本人初のＮＷＡ世界ヘビー級王者に

▼８０年４月２５日 対シーク戦で３０００試合連続出場を達成

▼８２年２月４日 スタン・ハンセンと初対決。以降ライバルに

▼８４年４月２５日 タッグ戦で首を負傷。連続出場３７１１試合でストップ

▼９０年９月３０日 後楽園ホールでデビュー３０周年記念試合

▼同年１１月３０日 リングから転落。左大たい骨亀裂骨折

▼９３年４月２０日 ５０００試合出場

▼９５年１０月２５日 デビュー３５周年記念試合を日本武道館で

▼９８年１月２３日 ６０歳の誕生日に還暦記念試合

▼同年５月１日 全日本初の東京ドーム大会

▼同年１２月５日 タッグ戦で生涯最後の試合。通算５７５９試合。日本武道館で

▼９９年１月８日 都内の病院で上行結腸がんの手術

▼同年１月２３日 ６１歳の誕生日

▼同年１月３１日 死去