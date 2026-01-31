ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の年間表彰式「ザ・リング・マガジン・アワード」が３０日（日本時間３１日）、米ニューヨークで開催され、２０２５年の年間各賞が発表された。

女子最優秀選手賞に、ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（２９）＝三迫＝が輝いた。最優秀トレーナー賞には、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝兄弟を指導する父・井上真吾トレーナー（５４）が選出された。また最高ラウンド賞に、昨年２月２４日のＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と挑戦者・比嘉大吾（３０）＝志成＝が互いにダウンを奪った第９ラウンドが選ばれた。

男子最優秀選手賞には史上初の３階級での４団体統一を達成し昨年１２月に現役引退を表明したテレンス・クロフォード（３８）＝米国＝が選出された。候補の５人にノミネートされていた井上尚弥の２３年以来２度目の受賞はならなかった。

「ＴＨＥ ＲＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ２０２５」受賞者は以下の通り。

▽男子最優秀選手賞 テレンス・クロフォード（米国）

▽女子最優秀選手賞 晝田瑞希（三迫）

▽最高ＫＯ賞 ブライアン・ノーマン・ジュニア（６月の佐々木尽戦で５回ＫＯ勝ち）

▽最高試合賞 クリス・ユーバンク・ジュニア（英国）―コナー・ベン（英国）第１戦（ユーバンクの判定勝ち）

▽最優秀トレーナー賞 井上真吾（井上尚弥・拓真兄弟のトレーナー）

▽最有望選手賞 エミリアーノ・バルガス（米国）

▽番狂わせ試合賞 アルマンド・レセンディス（メキシコ、カレブ・プラント戦）

▽最高ラウンド賞 堤聖也―比嘉大吾戦（２月、引き分け）の第９ラウンド

◆「ザ・リング（Ｔｈｅ Ｒｉｎｇ）」 １９２２年、米国で創刊されたボクシング専門誌。ボクシング界でも最も歴史と権威がある雑誌とされ「ボクシングのバイブル（聖書）」とも称される。創刊当初から独自に認定した王者にベルトを授与。１９２４年から独自のランキングを選定。１９２８年には年間最優秀選手賞などを創設。２０２３年の年間最優秀選手に、井上尚弥が日本人として初めて選出された。２０２２年１１月に紙媒体の発行を終了し電子版のみとなったが、２０２４年１１月にサウジアラビ総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官が同誌を買収し２５年１月号から紙媒体の発行が復活した。