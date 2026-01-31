アツアツとろとろ！耐熱容器ひとつで作る 「焼きりんご」がおいしすぎた！

耐熱容器を使って「焼きりんご」を作ってみた！

そのまま食べるのとは一味違うおいしさを楽しめる「焼きりんご」。作るのはちょっと手間がかかりそうなイメージがありますが、クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪さんの新刊『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』を見ると、とっても簡単に作れるレシピが！







早速クックパッドニュース編集部のスタッフが、耐熱容器ひとつで簡単に作れる「焼きりんご」を作ってみました。

りんごがあればすぐ作れる！

材料は至ってシンプル。りんご、バター、砂糖、バニラアイスクリーム、シナモンシュガーだけです。耐熱容器はりんごが入る大きさならなんでもOK。今回はちょっと大きめのりんごです。





りんごを横半分に切って、芯をくり抜いたら耐熱容器にならべて、ラップをかけずに電子レンジ（600w）で2〜3分加熱します。









熱いうちに、表面にバターをぬって、砂糖をまぶします。









オーブントースターに入れて10〜15分加熱します。りんごが大き目だったり、トロトロが好きな方は、加熱時間を増やしてもいいかもしれません。





りんごの甘い香りとバターの香りがキッチンに漂ってきました。このままでもおいしそうですが、ぐっと我慢。アツアツのりんごの上にバニラアイスクリームをのせます。





シナモンシュガーをふりかけて完成！





アツアツとろとろ！アイスとの絶妙コンビネーション

今日のおやつがない！なんて時でもあっという間に作れるこのレシピ。お子さんにも喜ばれること間違いなしです。アイスが溶けて容器に残ったソースがこれまたおいしい。ぺろっと食べてしまいました。

耐熱容器で作れるおやつのバリエーションの多さにびっくり





『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）では、この他にも耐熱容器を使ってびっくりするほど簡単に、しかもおいしくできるおやつのレシピを紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。





♪♪maron♪♪さんの新刊、予約受付中です

『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）





クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪（青木ゆかり）さんの、容器ひとつで量って、混ぜて、保存までできる、いちばん簡単なおやつレシピ67品を紹介。



♪♪maron♪♪さんのキッチンはこちら！