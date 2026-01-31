小倉競馬で驚がくの３連単配当が飛び出した。

小倉６Ｒの３歳未勝利（若手騎手・芝１２００メートル）は１８頭立てで行われ、単勝で最低人気だったカシノリアーナ（牝３歳、美浦・天間昭一厩舎、父サトノクラウン）が勝利。２着にも１７番人気スッサンエア、３着にも１０番人気のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の配当となった。４８９６通りのうち４８５１番人気での決着となった。

それまでの３連単歴代最高は、２０１２年８月４日の新潟の新馬戦で、２９８３万２９５０円だった。

なお、４券種で史上最高を更新。３連単の的中は１票、馬単１７４万９３３０円（３０３番人気）は的中１０票、馬連６１万５５６０円（１５２番人気）は６９票、ワイド１６万７７０円（１５２番人気）の的中は１１５票だった。

また、１９９１年秋にフルゲートが１８頭になって以降、馬連、馬単（２００２年より発売）が１８番人気、１７番人気で決まったのは史上初めてとなる。

【ＪＲＡ歴代高配当ベスト５】※全て３連単

１ ２６年１月３１日小倉６Ｒ ５８３６万７０６０円

（勝ち馬カシノリアーナ ４８５１番人気／４８９６通り）

２ １２年８月４日 新潟５Ｒ ２９８３万２９５０円

（勝ち馬ミナレット ３８５０番人気／４０８０通り）

３ １５年９月２１日 中山１Ｒ ２７９２万９３６０円

（勝ち馬アリオンダンス ２６４３番人気／２７３０通り）

４ １７年１２月３日 中京７Ｒ ２２９４万６１５０円

（勝ち馬ディスカバー ２８７９番人気／３３６０通り）

５ １７年１２月９日 中山７Ｒ ２１８０万２３２０円

（勝ち馬ランニングウインド ３２４９番人気／３３６０通り）