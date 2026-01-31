高額配当を示す小倉競馬場のターフビジョン

　小倉競馬で驚がくの３連単配当が飛び出した。

　小倉６Ｒの３歳未勝利（若手騎手・芝１２００メートル）は１８頭立てで行われ、単勝で最低人気だったカシノリアーナ（牝３歳、美浦・天間昭一厩舎、父サトノクラウン）が勝利。２着にも１７番人気スッサンエア、３着にも１０番人気のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の配当となった。４８９６通りのうち４８５１番人気での決着となった。

　それまでの３連単歴代最高は、２０１２年８月４日の新潟の新馬戦で、２９８３万２９５０円だった。

なお、４券種で史上最高を更新。３連単の的中は１票、馬単１７４万９３３０円（３０３番人気）は的中１０票、馬連６１万５５６０円（１５２番人気）は６９票、ワイド１６万７７０円（１５２番人気）の的中は１１５票だった。

また、１９９１年秋にフルゲートが１８頭になって以降、馬連、馬単（２００２年より発売）が１８番人気、１７番人気で決まったのは史上初めてとなる。

【ＪＲＡ歴代高配当ベスト５】※全て３連単

１　２６年１月３１日小倉６Ｒ　５８３６万７０６０円

　（勝ち馬カシノリアーナ　４８５１番人気／４８９６通り）

２　１２年８月４日　新潟５Ｒ　２９８３万２９５０円

　（勝ち馬ミナレット　３８５０番人気／４０８０通り）

３　１５年９月２１日　中山１Ｒ　２７９２万９３６０円

　（勝ち馬アリオンダンス　２６４３番人気／２７３０通り）

４　１７年１２月３日　中京７Ｒ　２２９４万６１５０円

　（勝ち馬ディスカバー　２８７９番人気／３３６０通り）

５　１７年１２月９日　中山７Ｒ　２１８０万２３２０円

　（勝ち馬ランニングウインド　３２４９番人気／３３６０通り）