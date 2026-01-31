©DARK13製作委員会・ABCテレビ

LDH JAPAN×ABCテレビによるエンターテインメントプロジェクト「DARK13」。そのアンバサダーを担当するTHE JET BOY BANGERZ（TJBB）がドラマ初出演するドラマ「DARK13 踊るゾンビ学校」。

TJBBがイケメン人情派のゾンビ役に扮し、ドグマクラスと呼ばれる“教室”で、醜い争いに陥った人間たちを裁いていくという奇想天外なストーリーと、各話に“人間役”として登場する意外なゲスト陣にも注目が集まっている。そしてこのたび、第5話ゲストとしてグループで初のドラマ出演となるSWEET STEADY（略称：すいすて）が決定した！ 彼女たちが演じるのは、ドグマクラスへと送り込まれたクセつよメイドカフェ店員！ 7人7色のKAWAIIが爆発し、ご主人様（カフェのお客さま）の奪い合いからまさかの悲劇が巻き起こる… ドラマ初挑戦となるメンバーのフレッシュな演技や、総勢17名のTJBB×すいすてダンスコラボ（ ）にもご注目を！

7人7色のKAWAIIビジュが大爆発!?

SWEET STEADYが演じるのは7人のクセつよメイドカフェ店員

第5話では、とあるビルの同じフロアにある王道メイドカフェ「にゃんにゃんスイート」（にゃんスイ）と、ツンデレクールビューティーが売りのメイドカフェ「サディスティックSteady」（サディステ）のメイドカフェ店員役でSWEET STEADYメンバーが総出演！ コンセプトの違うライバル店で、熾烈な客の奪い合いが勃発していた中、次々とドグマクラスへと送り込まれてくるメイドたちの目の前には、色めき立つ和装ゾンビたちが…！

メイドカフェ「にゃんにゃんスイート」（にゃんスイ）

「おかえりなさいませ！ ご主人様！」でお馴染みの王道メイドカフェで、リセ（塩川莉世）、ナツカ（栗田なつか）、サキナ（山内咲奈）が所属。同じフロアにあるライバル店「サディスティックSteady」に客が流れており、売り上げは激減していることで、客の奪い合いが勃発！ そんな中、カフェ店員たちが次々とドグマクラスへと送り込まれてくるが、もう一人の同僚・ナギサ（庄司なぎさ）の所在だけは不明で…。

©DARK13製作委員会・ABCテレビ

メイドカフェ「サディスティックSteady」（サディステ）

ツンデレがコンセプト、Sっ気メイドが人気のメイドカフェで、マユミ（白石まゆみ）、アユ（奥田彩友）、ユイ（音井結衣）が所属。「にゃんスイ」との客の取り合いの果て、全員がまさかの悲劇を迎えてしまう直前で、3人は次々とドグマクラスへ。実は、とある理由からマユミはリセに対して強烈な対抗意識を燃やしていた…。

©DARK13製作委員会・ABCテレビ

SWEET STEADY コメント

奥田彩友

今回ドラマ出演も演技も初めての挑戦だったので少し不安でしたが、名前もキャラクターもリアルに重ねた設定に考えて下さったのでわりと素を出して挑むことができ、演技をすることの楽しさを教えていただけて嬉しかったです。

撮影当日は、1番最初にスタジオの控え室に入った時に真っ白のゾンビたちがたくさんいてびっくりしました。

メンバー全員で完成を観たときにそれぞれの登場シーンで盛り上がったり、自然と笑顔になったりしました。一人ひとりの個性もおもしろく、個人的には私が演じたアユのツンデレメイドカフェならではの決めゼリフがあるので楽しみにしながら見ていただきたいです。

音井結衣

初めてのドラマ出演で緊張していたのですが、THE JET BOY BANGERZさんの皆さんやスタッフさん方が温かく迎えてくださり、すごく楽しく参加出来ました！

長丁場の撮影でしたが、みなさん優しくて休憩が入る度に演技中座っていた椅子を私達に譲ってくださったり、メンバーに話しかけてくださって空気が暖かく演技もやりやすかったです。

個人的には、いつもとは違った可愛さやクールさを演じてみたり、特に英語で話すシーンを少しいつもとは違った表情や声のトーンでの喋り方をしているので、ぜひ注目して見てほしいです！

栗田なつか

初めての挑戦でとても緊張していたのですが出演者のみなさんもスタッフのみなさんも本当に優しく貴重な経験をさせていただきました！

しかもSWEET STEADYのひとりひとりのキャラクターを活かした役を演じさせていただけて全員で出演できたことがとってもうれしかったです！

特に、メンバー同士で少し言い合うみたいなシーンがあったのですが、なんかセリフが感動的で少しうるっときてました(笑)。

初挑戦なことでとっても不安な気持ちもあったのですがこのすてきな作品にSWEET STEADYも出演させていただけてとってもうれしいです！

ちょっとおもしろいシーンや感動するシーンなど盛り沢山なのでたのしみにしていてください！

塩川莉世

今回、SWEET STEADYとして初めてのドラマ撮影でセリフ量やシーンも多くてすごく緊張しましたが、コミカルなシーンが多かったこともあり、演じていてすごく楽しくて、あっという間の撮影でした！

私たちの普段のアイドル活動している時とは違う、新しいSWEET STEADYの魅力をぜひ見つけて欲しいです。個人的には、私、塩川莉世と白石まゆみの白熱したシーンがありますので、ぜひ注目して観てもらいたいです！

庄司なぎさ

ドラマの撮影が初めてだったのでとても緊張しましたが、共演者の皆さんもスタッフさんも優しくてメンバー7人で出演させていただいたので、緊張もすぐ解けてとても楽しかったです。

メンバーの名前がそのまま役の名前になっていたり、メンバーカラーを衣装に取り入れてくださったり嬉しかったです。

私は登山ウェアを着ている役なのですが、メイド姿でも少し登場してるので見つけてみてほしいです！

すいすての初演技姿をぜひ注目してもらいたいです！

白石まゆみ

SWEET STEADYとして全員でドラマに挑戦するのは今回が初めてで本当に嬉しかったです。

みんなでお芝居のレッスンに通う日々や、実際に現場に入ってから触れたドグマクラスの世界観には、何度も圧倒されました。

また個人的には、物語のキーパーソンとなる役を務めさせていただき、マユミちゃんの想いを背負って演じたいと、毎日必死に向き合っていました。

撮影時はとても暑い時期で大変でしたが出演者の皆さまが温かく迎えてくださり、また監督さんと何度も大切な台詞回しや役のコンプレックスについて確認させていただいた時間も忘れられない思い出です。

個人的には、ツンデレメイドを演じさせていただき、いつもとは少し違う、“ツンデレなマユミ”を存分に楽しんでもらえたら嬉しいです！

山内咲奈

今回、SWEET STEADY ７人でドラマに出演させていただくことが初めてだったので、お話をいただいた時はとてもうれしかったです！

私個人的にもお芝居をするのは人生で初めてだったのでとても緊張しましたが、撮影現場では普段みることのできないメンバーのお芝居している姿をみることができて、とても楽しく撮影できました！

普段は見られないメンバーの姿がたくさん詰まっていて、初めて私たちを知る方にも楽しんでもらえる作品だと思いますので、ぜひ楽しんで観てください！♡



SWEET STEADY

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ。メンバーは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈の7名。2024年12月18日、1stシングルCD『ぱじゃまぱーてぃー！ / ダイヤモンドデイズ』はオリコンウィークリーランキング2位を獲得（2024年12月30日付）。2025年11月には、初の全国ワンマンツアー『SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 AUTUMN「Collection」』を6都市にて開催。2026年4月4日・5日にはSWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVEを幕張メッセ 国際展示場ホールにて開催予定。





「DARK13 踊るゾンビ学校」第５話 「メイドカフェ篇」あらすじ

突然、ドグマクラスへと送り込まれてきた王道メイドカフェ「にゃんにゃんスイート」（にゃんスイ）でメイドとして働くリセ（塩川莉世）とナツカ（栗田なつか）。

ミーハーでメイド好きなシシ（SHIGETORA）をはじめ和装ゾンビたちが色めき立つ中、ツンデレクールビューティーが売りのメイドカフェ「サディスティックSteady」（サディステ）のメイド・マユミ（白石まゆみ）とアユ（奥田彩友）もドグマクラスへと迷い込むように送り込まれてくる。

メイドたちは状況が呑み込めないものの、ドグマクラスに来てもなお対峙するリセとマユミ。

だが、マウス（前田拳太郎）の説明にメイドたちは唖然となる。

“とあるビルの同じフロアにあるメイドカフェ「にゃんスイ」と「サディステ」はコンセプトの違うライバル店。

だが、熾烈な客の奪い合いが原因で、所属するメイドたち全員にまさかの悲劇が起ころうとしていた…”

生き残りをかけた口論が始まると、和装ゾンビたちは人気投票のようにそれぞれのメイドカフェを支持。そんな中、リセは後発店「サディステ」のせいで「にゃんスイ」の売り上げがガタ落ちしたことに悔しさをにじませていた。

と、そこへ「にゃんスイ」のサキナ（山内咲奈）と「サディステ」のユイ（音井結衣）がドグマクラスへと送り込まれてきた。それでも、メイドたちはなぜ全員が死んでしまうことになるのか見当さえつかない。しかし、ナギサ（庄司なぎさ）が、なぜか泥だらけの登山服姿で現れると事態が一変する！

7名のメイドたちがひしめく中、ラビット（TAKI）の“弱点を把握する能力”と、シシの“真実しか話せなくなる能力”によって暴かれていくメイドたちの裏の顔…。

なぜ店同士の争いでメイドたち全員が死ぬことになってしまうのか？ そして解き明かされていくあまりにも意外な事実とは…！？



「DARK13 踊るゾンビ学校」

第5話「メイドカフェ篇」ゲスト SWEET STEADY

（塩川莉世、栗田なつか、山内咲奈、庄司なぎさ、白石まゆみ、奥田彩友、音井結衣）

ABCテレビ（関西） ２月８日（日） 深夜0時10分

テレビ朝日（関東） ２月７日（土） 深夜2時40分（日時変更の可能性あり）

★ABCテレビでの放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信！

★TELASA、FOD でも全話配信！

【TELASA】 https://www.telasa.jp/

【FOD】 https://fod.fujitv.co.jp/title/10g3