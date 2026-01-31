つちやかおり、娘＆孫たちとディズニー満喫で“親子3世代ショット”公開「楽しい1日でした」 元夫は布川敏和
元シブがき隊の布川敏和（60）の元妻でタレント・つちやかおり（61）が31日までに、自身のブログを更新。家族でディズニーランドを訪れたことを明かし、3世代での“集合ショット”を公開した。
【写真】「楽しい1日でした」娘＆孫たちとディズニー満喫し“三世代集合ショット”を公開したつちやかおり
つちやは「孫達とディズニーランド！」と報告し、思い出の写真を投稿。「ヒートテック重ね着 ホカロン目一杯持っていざ出陣！ でも 快晴で風もなく 日中は寒さあまり感じず さすがに夜は冷え込んで来たけれどホカロンペタペタ貼って快適でした！」と完全防備で冬のテーマパークを楽しんだ様子だった。
写真では、ミニーマウスやグーフィーを、長女でモデルの布川桃花（31）＆次女・花音さん（25）＆孫たちで囲んだ集合ショットや、カチューシャを着けて楽しむつちやの自撮りショット、パークを楽しむ孫たちの様子を披露している。
つちやのみカチューシャを着けている様子には、「1人張り切りすぎのカチューシャが笑えるー」とちゃめっ気たっぷり。「雪予報も出たせいか？いつもより空いてて 計画通りに乗りたいもの乗れて 楽しい1日でした 三世代でディズニー楽しめるのは本当に嬉しいかかちゃんでした!!」と家族との時間を振り返り、うれしそうにつづった。
