アニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られる声優の三ツ矢雄二（７１）が３０日夜、自身のＸに新規投稿。２７日に泥酔して転倒し、鼻の骨折、額を縫ったほか、脳内出血などの大ケガを負ったことを明かし、反省した。

「２７日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです」と泥酔負傷を明かした。

「打ち所が悪かったら死んでたかもね。」と反省し、「鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね。」と記した。

別人のようになった顔のアップ写真も添えており、内出血で顔は赤く、目も腫れ上がり、鼻も腫れている様子。縫合した額は絆創膏のようなものを貼っており、「転倒だけでここまで酷いケガをする？」「転倒だけでそこまで行きますか・・・？怖」「転倒だけでこんなにケガするなんて、、、お酒って怖いですね」「これは誰ですか？」「転倒してる間に誰かに二重整形されたっぽい…」と衝撃の声が。

「とにかくとにかくお大事にです！」「ほんと、気を付けてください」「痛々しい傷跡」「生きてて本当によかった…！お酒の怖さを改めて実感しますね」「生きていることに感謝しなければ」「命に関わるレベルの事故で、ここまでの怪我をされたのに無事に目を覚ませたこと、本当に不幸中の幸いだと思います」などのコメントが届いている。