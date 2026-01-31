カリフラワー+トマト+海苔の相性抜群！レンジでチンするだけで驚きの味【カリフラワーとトマトの海苔和え】
いつもの身近な食材を使い、シンプルな手順で、洗い物も少ないのに、想像以上の味に出会えるレシピをご紹介します。今までにない組み合わせや手順が生み出す、新しいおいしさにきっと驚かされるはず。毎日の料理時間を、ワクワクするものにしてくれます。
※本記事は今井真実著の書籍『毎日のあたらしい料理２ シンプルな材料と手順で、想像を超える味』から一部抜粋・編集しました。
驚くほど相性抜群！カリフラワーのあたらしい食べ方
このレシピを頭の中で作って、実際に形にして食べたときの驚きたるや、想像以上の味！作り方は切ってレンジでチンするだけ。それでいて、トマトと海苔がいい仕事をして最高のアクセントに。付け合わせにもいいし、常備菜にも。
【材料】（2人分）
カリフラワー … 200g
トマト … 1個
塩 … 小さじ1/2
米酢 … 小さじ1
オリーブオイル … 小さじ2
焼き海苔 … 1/2枚（全形の半分）
【作り方】
（1）カリフラワーは小房に分ける。トマトはざく切りにする。
カリフラワーの小房が大きい場合は、付け根に包丁を入れ、あとは指で裂きましょう。
（2）1を耐熱ボウルに入れて、塩、米酢を入れて軽く混ぜ、ラップをかけて600Wの電子レンジで5分加熱する。ラップを外し、さらに5分加熱する。
（3）オリーブオイルと、ちぎった海苔を加えて和えたら、器に盛りつける。
＜注意点＞
●分量について
小さじ1は5ml、大さじ1は15mlです。
●下処理について
野菜の「洗う」工程は、基本的に省いています。
●調理器具について
電子レンジの加熱時間は600Wの場合を目安としています。500Wなら1.2倍の時間で調整してください。
●調味料について
特に記載のない場合、塩はさらさらとしているタイプのもの、砂糖は「白砂糖」、醬油は「濃口醬油」、酢は「米酢」を使っています。お手持ちのものを使う場合、様子を見て加減してください。
●油について
オリーブオイルは「エクストラヴァージンオイル」を使用しています。
著者プロフィール
今井 真実（いまい まみ）
料理家。神戸市生まれ。「作った人が嬉しくなる料理を」という考えを元に、雑誌、web媒体、企業広告をはじめ、多岐にわたるレシピ制作を担当。SNSでの発信も注目を集める。『毎日のあたらしい料理 いつもの食材に「驚き」をひとさじ』（KADOKAWA）をはじめ、著書多数。
著＝今井真実／『毎日のあたらしい料理2 シンプルな材料と手順で、想像を超える味』