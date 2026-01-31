¡Ú¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇOK¡ÛÂçº¬¡ßÆÚÆù¤Ç±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡Ö±ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯ßÖ¤á¡×¡Ö´Å¿É¤ß¤½¼Ñ¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛÅß¤ËÂç³èÌö¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¤¤¤í¤¤¤íÂçº¬¤Î¤ª¤«¤º
´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¡¢Âçº¬¤ÈÆÚÆù¤ÎÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£Âçº¬¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤È¾Ã²½¹ÚÁÇ¤Î¥¢¥ß¥é¡¼¥¼¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÌîºÚ¤È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ê¡¢Î®¹ÔÉÂ¤äÉ÷¼Ù¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ÈÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼¤æ¤Ç¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Çºî¤ì¤ë¡¢ÄêÈÖ¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÚÆù¤ÈÂçº¬¤Î±ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯ßÖ¤á
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Âçº¬ ¡Ä1/5ËÜ(Ìó200g)
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ¡Ä200g
¡¦¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ ¡Ä1³ô(Ìó100g)
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢±ö¡¢ÊÒ·ªÊ´ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡¡ø¿å ¡Ä1/4¥«¥Ã¥×
¡¦¼ò¡¡
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï4mm¸ü¤µ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Ï1Ëç¤º¤Ä¤Ï¤¬¤·¤Æ2cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤È¼´¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÂç¤¤±¤ì¤Ð°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¡¢ÊÒ·ªÊ´¾®¤µ¤¸1¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Î¼´¡¢Âçº¬¡¢ÆÚÆù¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£¿åÂç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤ÇÌó5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3. Ãæ²Ð¤Ë¤·¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÎÍÕ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤òºÆ¤Ó¤è¤¯º®¤¼¤Æ²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬331kcal/±öÊ¬2.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÉðÂ¢Íµ»Ò)
¢£ÆÚ¤ß¤½Âçº¬
¤·¤Ã¤«¤ê´Å¿ÉÌ£¤¬¤´ÈÓ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Âçº¬ ¡ÄÂç1/3ËÜ(Ìó400g)
¡¦ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹ÇöÀÚ¤êÆù ¡Ä200g
¡¦Ä¹¤Í¤®¡ÊÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò´Þ¤à¡Ë ¡ÄÂç1/3ËÜ(Ìó50g)
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡ø¤ß¤½ ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡øº½Åü ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï1cm¸ü¤µ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤Í¤®¤Ï1cmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÂçº¬¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤¿¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤òÃí¤®¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢ÃÝ¶ú¤¬¥¹¥Ã¤ÈÄÌ¤ë¤Þ¤ÇÌó10Ê¬¤æ¤Ç¤ë¡£
3. ¤¤¤Ã¤¿¤ó²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤Í¤®¡¢ÆÚÆù¤ò¤Î¤»¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¤Î¤»¡¢º®¤¼¤º¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇÌó3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÍÉ¤¹¤Ã¤Æ¿åÊ¬¤ò¤È¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¡£¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£Åâ¿É»Ò(¤Þ¤¿¤ÏÊ´¤¶¤ó¤·¤ç¤¦)¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬306kcal/±öÊ¬1.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÜÅÄÌÀ»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¸ú¤¤¤¿±öÌ£¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¤È¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤½Ì£¤¬¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¼Ñ¤â¤Î¤Î2ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÊÛÅö¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÉðÂ¢Íµ»Ò¡¢ËÜÅÄÌÀ»Ò¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ß·ÌÚ±û»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»