「信じられないほど…」トッテナムからボルシアMGへ！高井幸大が感じた新天地の第一印象は？「本当に楽しい」
今冬にトッテナムから、町野修斗も所属するボルシアMGにレンタル移籍した高井幸大が、クラブ公式のインタビューに対応。新天地での感触を明かした。
21歳の日本代表DFは、途中出場３試合を経て、１月25日のシュツットガルト戦（０−３、ブンデスリーガ第19節）で初先発。難敵相手に敗れたものの、個人では上々のパフォーマンスを披露した。
加入から１か月。すでにチームに馴染んでいる様子だ。
「すぐにとても居心地の良さを感じました。トレーニングは非常にレベルが高く、プロフェッショナルさを実感しています。このチームには多くの経験豊富な選手がいて、彼らから学ぶことができます。ここに来られて本当に嬉しいです。
クラブのみんなが、僕の到着をできるだけスムーズにするためにたくさんのサポートをしてくれました。特に町野選手が助けてくれています。彼はドイツ語も少し理解できるので、練習のルールや戦術の詳細などをよく説明してくれます。僕にとって大きな助けです」
ボルシアMGとブンデスリーガの第一印象に関しては、熱量の部分を挙げた。
「クラブには信じられないほど熱狂的なサポーターがいて、特別な雰囲気を作り出してくれます。そんな環境でプレーするのは本当に楽しいです。ブンデスリーガは全体的に激しいリーグです。どのチームも強いので、毎試合が大きな挑戦になります。それこそがこのリーグを非常にエキサイティングにしている理由でもあります」
シュツットガルト戦はフル出場した。「個人的に大きな一歩でした。ブンデスリーガで初めての90分間のプレーは、途中出場とは全く違う感覚で、本当に重要な経験でした」と振り返った高井は、31日の今節ブレーメン戦に向けて、こう意気込みを示した。
「間違いなく勝ちたい重要な試合です。チーム全体として最高の状態で試合に臨み、良い結果を残せるよう全力を尽くします」
ブレーメンには菅原由勢が在籍しており、日本代表DF対決としても注目が集まる。高井はチームに４試合ぶりの勝利をもたらし、現在の11位から上位へ押し上げる活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
