FUJIBASE、ドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』主題歌「yosuga」のMVプレミア公開が決定

FUJIBASEが、フジテレビドラマ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』の主題歌 「yosuga」のMVを2月1日21時にオフィシャルYouTubeでプレミア公開する。

■MVプレミア公開直前にはTikTokライブ＆Instagramライブも

「yosuga」 は、ドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』の脚本からインスピレーションを受けて書き下ろされた新曲で、MVではタイトルに込められた「心の拠り所を守るために」 人が思わず使ってしまう頼みの綱としての“嘘”をテーマとして制作。

「yosuga」の世界観を、恋人、友人、欲望など、それぞれ異なる拠りどころを抱えた人々が集う空間を、1対1の人間関係をベン図のように重なる関係性の交差点で生まれる嘘の気配を静かに浮かび上がらせる映像作品に仕上がっている。

なお、MV公開に先駆けて2月1日20時15分からTikTokライブ、20時35分からInstagramライブを実施。FUJIBASE本人がプレミア公開を前MVについて少しだけ語る。

MV公開と合わせて、1月16日にリリースされた最新デジタルシングル「Wither / yosuga」 に収録されている2曲のクレジット情報が公開。

1曲目に収録されている「Wither」 は、KURO（HOME MADE家族）による英語編詞監修を担当。ドラムでHAYATO（FIVE NEW OLD）、ベースで中井真貴（reading note）がゲスト参加した。そして、2曲目に収録の「yosuga」はドラムに高城有輝（とけた電球）を迎えてレコーディングされた。

■楽曲クレジット

「Wither」

FUJIBASE：Music, Lyrics, Arrangement, Vocal

KURO（HOME MADE家族）：Lyric Arrangement

SEVEN KATAOKA：Sound Produce、Arrangement, Guitar

中井真貴（reading note）：Bass

HAYATO（FIVE NEW OLD）：Drum

「yosuga」

FUJIBASE：Music, Lyrics, Arrangement, Vocal

SEVEN KATAOKA：Sound Produce、Arrangement, Guitar

中井真貴（reading note）：Bass

高城有輝（とけた電球）：Drum

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Wither / yosuga」

