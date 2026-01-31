Uruニューアルバム『tone』映像盤よりライブダイジェスト映像公開！久保田利伸、さだまさしのカバーも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Uruが、2月18日にリリースするニューアルバム『tone』映像盤に収録されるライブ映像のダイジェストをオフィシャルYouTube チャンネルで公開した。

■『Uru Tour 2023「contrast」』のLINE CUBE SHIBUYA公演の模様を収録

映像盤には、『Uru Tour 2023「contrast」』の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演の模様を収録したBlu-rayが付属。

今回公開された映像では、「それを愛と呼ぶなら」「あなたがいることで」などの代表曲や、久保田利伸「Missing」、さだまさし「たとえば」のカバーなどをダイジェストで楽しむことができる。

ニューアルバム『tone』には、既発曲に加え、back numberが楽曲提供した映画『クスノキの番人』主題歌「傍らにて月夜」、2月9日に配信シングルとしてもリリースされる映画『教場 Requiem』主題歌「今日という日を」など全15曲を収録。その他、アルバム詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「傍らにて月夜」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「傍らにて月夜」

2026.02.18

ALBUM『tone』

■関連リンク

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com

■【画像】Uruのアーティスト写真