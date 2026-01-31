米メディア『heavy』は30日（日本時間31日）、「ドジャース、17歳の逸材である日本人投手を追い求める」と題して、記事を公開した。3月に開幕する春の選抜高校野球大会に出場する横浜のエース織田翔希投手（2年）を指しており、王者ドジャースが獲得を目指していると伝えた。

■高校から直接渡米に期待

沖縄尚学の末吉良丞投手（2年）、山梨学院の菰田陽生投手（2年）とともに「高校BIG3」を形成する織田。最速154キロを誇り、今秋ドラフトの上位候補である右腕は、メジャー関係者からも熱い視線を送られている。

すでに一部報道では、ドジャース関係者が横浜を訪問したと伝えられていた。そして、野球ジャーナリストのエドウィン・へルナンデス・ジュニア氏も同日、自身のXを更新。「ドジャースはNPBドラフトの上位候補である横浜高のショウキ・オダ投手に対し、ドラフトを回避して直接契約するように働きかけているメジャー球団の1つだ」とつづり、これを『heavy』が紹介した。

『heavy』によると、織田に関心を持っているメジャー球団は「少なくとも6チームあるが、具体的に名前が浮上しているのはドジャースだけだ」という。

■「国際市場の中心にいる」

さらに、野球専門メディア『AlBat.com』も「彼が海を渡る決断をすれば、どの球団にとっても重要な戦力となり得る存在だ」と記し、「国際市場の中心にいる」と紹介した。

織田は最大の武器であるストレートを中心に、スライダー、カーブ、チェンジアップを操る。昨春のセンバツでは優勝に貢献し、夏の甲子園でも準々決勝まで投げ続けた。

これまで日本のプロ野球を経由せずにメジャーデビューを果たしたのは、マック鈴木、多田野数人、田沢純一という3投手のみ。しかし、昨年には森井翔太郎投手が、桐朋（東京）からアスレチックスへ直接入団。日本のプロ野球を経ずに、高校からすぐに海を渡るという決断をして驚かせた。

大谷翔平投手（ドジャース）も高校時代、花巻東からメジャーへ直接向かう選択を考えていたが、結局日本ハムを経由し、「二刀流」の礎を築いた。果たして織田はどのような道を選ぶのか。今後の動向に注目が集まりそうだ。