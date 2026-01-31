女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が2月2日から第18週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第18週（2月2日〜2月6日）は「マツエ、スバラシ。」。

ついに借金を返済したトキ（郄石）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ヘブン（トミー・バストウ）に感謝を述べる一同は、銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーを開催する。そこにたまたま取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が訪れ、松野家借金返済がヘブン先生日録の記事になる。すると、その日を境に松江の人々の様子が一変。トキたちの生活に影が落ちていく。