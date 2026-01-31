中高生新聞とレシピ動画サイト「クラシル」がお届けする「かんたん食堂Ｃａｎ！Ｔｅｅｎ」。

今回は、形がかわいい「クママフィン」のレシピを紹介します。もうすぐバレンタインデー☆ 今年は手作りお菓子に挑戦してみませんか？

材料 １２個分（直径３．５ｃｍ×高さ２ｃｍのマフィン型）

▽無塩バター…８０ｇ

▽グラニュー糖…６０ｇ

▽溶き卵…１個分

▽牛乳…３０ｍｌ

▽薄力粉…１３０ｇ

▽ココアパウダー…１０ｇ

▽ベーキングパウダー…４ｇ

▽クッキー（小さめ）…２４枚

▽ホワイトチョコレートペン…１本

▽チョコレートペン（茶色）…１本

準備

無塩バターは常温に戻す。オーブンは１７０℃に予熱しておく。マフィン型に生地がつかないよう、オーブン対応のグラシン紙を敷く。ホワイトチョコレートペン、チョコレートペンは表示通りに湯煎（ゆせん）して溶かす。

作り方

〈１〉ボウルに無塩バターを入れて、グラニュー糖を３回に分けて加え、泡立て器で白っぽくなるまですり混ぜる

〈２〉溶（と）き卵を３回に分けて加え、よく混ぜる

〈３〉牛乳を２回に分けて入れ、なめらかになるまで混ぜる

〈４〉薄力粉（はくりきこ）、ココアパウダー、ベーキングパウダーをふるい入れる。ゴムべらでさっくりと混ぜて生地を作る

〈５〉生地をポリ袋に入れ、先端をハサミで切って使う。丸い口金（くちがね）がついた絞（しぼ）り袋を使ってもＯＫ

〈６〉生地をマフィン型の７分目までを目安に絞り出す。耳の形になるようにそれぞれにクッキー２枚を入れる。予熱したオーブンで１５分ほど焼いたら、型から取りだして粗熱（あらねつ）を取る

〈７〉ホワイトチョコレートペンとチョコレートペンで目や鼻を描いて完成！

TIPS

無塩バターは常温に戻してから使うことで、混ぜやすくなり、食感もよくなります。冷蔵庫から取り出して、ふんわりとラップをかけて室内に置き、バターを軽く押したときに少しへこむ程度になればＯＫ。

時間がない場合は、耐熱ボウルに入れてラップをふわっとかぶせ、電子レンジ（２００Ｗ）で５秒ずつ様子を見ながら加熱しても大丈夫。

デコレーションのアレンジは自由自在！ 耳に長めのビスケットを付けて、生クリームを顔部分にのせ、目、鼻、耳をチョコレートペンで描けば、ウサギに変身します☆ トッピングシュガーでカラフルにすると、気分もあがります！ 好みの顔を描いて楽しんでくださいね。

レシピ考案者のプロフィル

クラシルシェフ・真木彩那さん 冷蔵庫の余り物でおつまみレシピを考えるのが得意。社内で「アレンジの女王」の異名（いみょう）を取る。