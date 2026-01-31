フォーエイト48あみか「夜中にセルフ染め」新ヘア公開「すごく綺麗」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが1月30日、自身のInstagramを更新。セルフで染めた新しいヘアを公開した。
【写真】20歳人気美女YouTuber「すごく綺麗」夜中にセルフ染めした新ヘア
あみかは「ノリで髪の毛暗くした 夜中にセルフ染めしたからクタクタ爆笑」とコメント。ハイトーンから暗めのブラウンに自分で染めた新しい髪色を披露した。
この投稿に、ファンからは「セルフ染めなのにすごく綺麗」「可愛すぎる」「暗い色も似合ってる」「ビジュ最強」「イメチェン大成功」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳人気美女YouTuber「すごく綺麗」夜中にセルフ染めした新ヘア
◆あみか、セルフ染めした新ヘア公開
あみかは「ノリで髪の毛暗くした 夜中にセルフ染めしたからクタクタ爆笑」とコメント。ハイトーンから暗めのブラウンに自分で染めた新しい髪色を披露した。
◆あみかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「セルフ染めなのにすごく綺麗」「可愛すぎる」「暗い色も似合ってる」「ビジュ最強」「イメチェン大成功」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】