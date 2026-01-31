Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（29歳）が、1月30日に公開された「MUSIC STATION」公式YouTubeチャンネルの動画に出演。「年末年始はキラキラしてたなと思いますけどね、我々ね」と語った。



Mrs. GREEN APPLEに対し「地味に幸せを感じる瞬間」についての質問が飛ぶと、大森は「年末年始はキラキラしてたなと思いますけどね、我々ね。すごい、いろんな人に『見たよ』って言われると、やっぱり派手に嬉しかったりしますけども」と、まずは大きな反響を得られる「派手な幸せ」について言及。



続けて、「地味に嬉しいのはですね、そうだなあ、あの、目覚ましのかけてた時間よりちょっと前に目覚めた時とかいいなあ、幸せ」と、日常の中でふと感じるささやかな幸せについて語った。