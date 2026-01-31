ガバッと着るだけでOK！【しまむら】袖のワンポイントが可愛い♡「着映えトップス」

コーデに悩む時間さえ惜しい、忙しい朝。「着映える一枚」があれば、大人世代の心強い味方になるかも。そこで今回注目したのが【しまむら】から登場している、「袖切り替えトップス」です。袖が目を引くデザインで、主役としてメインで着ても、インナーに仕込んでもOK！ おしゃれなしまラーさんたちの着こなしとともに、その魅力をレポートします。

袖のフリルで大人可愛く

【しまむら】「ソデフリルトップス」\1,419（税込）

袖口にあしらわれた存在感のあるフリルが目を引くトップス。袖のフリルには2種類の素材が使われていて、さりげなくとも華やかさは十分。プチプラアイテムを使ったカジュアルコーデを発信している@aiii__13kさんのように、オールブラックコーデのインナーとして取り入れれば、大人可愛いコーデが完成。

シンプルだけど印象的な配色トップス

【しまむら】「TT ＊ PSソデハイショクPO」\1,639（税込）

シンプル派さんにはこんなアイテムも。袖のカラーブロックやさりげない首・肩まわりのパイピングがポイントのニットトップス。1枚で着ても、やりすぎ感のない着映えが狙えます。もちろんレイヤードコーデにもぴったりで、スウェットやシャツなどの袖からチラ見せしたり、ジャンパースカートのインナーにしたりと幅広く活躍しそうです。

