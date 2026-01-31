◆ちばぎん杯レジェンドマッチ 柏レジェンド２―１千葉レジェンド（３１日、三協Ｆ柏）

ちばぎん杯の第３０回を記念したレジェンドマッチが行われ、柏レジェンドが千葉レジェンドに２―１で勝利した。

１―０の後半１１分、Ｊリーグ史に残る伝説の“珍プレー”が再現された。柏レジェンドのＧＫ南雄太氏は味方にボールを投げようとしたが、ボールは前方ではなく後方へ。ボールは無情にもゴールラインを割り、痛恨のオウンゴールとなった。

南氏は２００４年５月の柏―広島戦で手元を誤り自陣ゴールにボールを投げ入れる悲劇を経験。試合前から相手サポーターや味方選手からの熱烈な希望もあったことで「期待に応えて上げました。盛り上がったので良かった」。自身の引退試合でも同プレーを披露したが「僕あれやりたくないんですよ。引退試合で終わりにしようと思っていた。でも、ここは日立台なのでやりました。もうやらないです！書いといてください」と笑顔を浮かべながら、報道陣の笑いを誘った。

毎年恒例の柏と千葉によるプレシーズンマッチも今回で３０回目。千葉がＪ１に昇格したことで、１７年ぶりのＪ１同士の対決となった。柏でプロデビューし、同チームで１２シーズンプレーした南氏は「これだけ長くやっているプレシーズンマッチは他にない。特に今年はお互いＪ１同士でやるという久々の状況で、レジェンドマッチもやらせてもらった。こうやってすごく盛り上がって注目されるのはいいことですし、千葉県のサッカーをこの２チームが引っ張って盛り上がっていけたらいいなと思う」と期待を寄せた。また、自身がコーチを務める流通経大柏高についても言及し「流経も頑張って選手権で優勝できるように頑張ります」と、千葉のサッカー界を盛り上げることを誓った。