きょうも冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の日本海側では雪となるでしょう。徐々に雪の範囲は狭まりますが、北陸から北では一日降ったり、やんだりとなりそうです。また、前線の雨雲がかかる沖縄も傘の出番となるでしょう。その他の地域は、冬晴れとなりそうです。

気温です。日中の気温は、きのうと同じくらいのところが多いでしょう。東京は10℃まで上がる予想ですが、北風が吹き、日差しがあっても真冬の寒さとなりそうです。特に朝晩は、氷点下近くまで冷え込みますので、暖かい服装でお出かけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 : 1℃ 釧路 : 2℃

青森 : 2℃ 盛岡 : 1℃

仙台 : 4℃ 新潟 : 4℃

長野 : 3℃ 金沢 : 4℃

名古屋: 7℃ 東京 :10℃

大阪 : 8℃ 岡山 : 9℃

広島 :10℃ 松江 : 7℃

高知 :12℃ 福岡 : 9℃

鹿児島:12℃ 那覇 :22℃

週間予報です。東日本から北日本の日本海側では雪が続きますが、その他の地域は晴れる日が多いでしょう。来週金曜日は、西日本を中心に久しぶりの雨となりそうです。週前半はこの時期らしい気温となりますが、日に日に上昇し、木曜日は3月並みの暖かさのところが多いでしょう。天気と気温の変化が大きくなりますので、体調管理や服装選びにお気を付けください。