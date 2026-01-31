TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうも冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の日本海側では雪となるでしょう。徐々に雪の範囲は狭まりますが、北陸から北では一日降ったり、やんだりとなりそうです。また、前線の雨雲がかかる沖縄も傘の出番となるでしょう。その他の地域は、冬晴れとなりそうです。

気温です。日中の気温は、きのうと同じくらいのところが多いでしょう。東京は10℃まで上がる予想ですが、北風が吹き、日差しがあっても真冬の寒さとなりそうです。特に朝晩は、氷点下近くまで冷え込みますので、暖かい服装でお出かけください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　: 1℃　釧路　: 2℃
青森　: 2℃　盛岡　: 1℃
仙台　: 4℃　新潟　: 4℃
長野　: 3℃　金沢　: 4℃
名古屋: 7℃　東京　:10℃
大阪　: 8℃　岡山　: 9℃
広島　:10℃　松江　: 7℃
高知　:12℃　福岡　: 9℃
鹿児島:12℃　那覇　:22℃

週間予報です。東日本から北日本の日本海側では雪が続きますが、その他の地域は晴れる日が多いでしょう。来週金曜日は、西日本を中心に久しぶりの雨となりそうです。週前半はこの時期らしい気温となりますが、日に日に上昇し、木曜日は3月並みの暖かさのところが多いでしょう。天気と気温の変化が大きくなりますので、体調管理や服装選びにお気を付けください。