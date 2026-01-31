お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。「好きな人」が人生のきっかけになったことを語った。

ゆりやんは関西大学4年生の時に、35期生としてNSCに入学し首席で卒業。デビュー直後から一気に売れっ子となり、女芸人ナンバーワンを決める「THE W」やR-1グランプリで優勝。ピン芸人として確固たる地位を築いた。

お笑いの世界は「小学校2年生の時に吉本新喜劇を見てまして、“これが私が入りたい世界だ”って。当時は山田花子さん、島田珠代さん、藤井隆さん…。本当に面白くて」と憧れを抱くようになったと回想した。

吉本新喜劇に入らなかった理由については「ちょうど小学校6年の時にM-1グランプリが始まりまして、“漫才師になりたい”って。大学4年生で養成所入ってる時までは漫才師になりたくて、コンビを組みたかったんです」と明かした。

大学に進学した理由は「本当は大学に行かず養成所に入るつもりだったんですけど、高校3年生の時に好きな子ができまして、1個下の野球部だったんです。3年生の夏休み、受験勉強しない人は学校に行く必要がないので、好きな人に会える理由がなくなるので、大学行くフリして、野球部の部活が見えるベンチで毎日勉強すれば野球部見れるやんって思って」と好きな子を毎日、見たいために3年夏休みも学校に行っていたといい「夏休み終わったら、その子に彼女ができてまして“私の夏休み返せ”ってなって、その子に“大学行って凄いですね”って言ってもらうために勉強したんです」と笑った。

そして「受験もそうでしたし、養成所で1年間お笑いの練習するんですけど、卒業する時にお笑いの大会がありまして、優勝した人は主席で1カ月仕事をもらえるチャンスがいただけて、当時、好きな人がいて、その好きな人が全然、私を家に入れてくれなかったんです。悔しかったんで、家に勝手に入るネタを作って優勝しました」とも明かし、「好きな人のおかげで今ここにいると思います」と原動力に「好き」があったと振り返った。