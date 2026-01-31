ABCテレビ・久保光代アナ、『正義のミカタ』新アシスタントに抜てき「1年目の私にはあまりに大役」 大学院で経済学専攻【コメントあり】
お笑い芸人・東野幸治がMCをつとめルABCテレビ『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 ※関西ローカル）で31日をもって同局を退社した東留伽アナウンサーに代わって、久保光代アナウンサーが新アシスタントに就任することが発表された。
【写真】入社1年目で新アシスタントに大抜てきの久保光代アナ
政治、経済、国際情勢。世の中にあふれる複雑なニュースの見方を、各分野のスペシャリストである“正義のミカタ”たちが分かりやすく解説する同番組。このたび、2月7日の放送から、久保アナが新アシスタントに就任することが決定した。
【コメント】
■東野幸治
――入社1年目の久保アナが新アシスタントに決まりましたが、第一印象はいかがですか？
本当にありがたいです！1年目であっても何年目であっても、アシスタントに就いてくださるのは本当に心強いです。これからはたくさん頼らせていただきます。もちろん、こちらにも頼っていただきたいですね。
――緊張しているであろう久保アナに、生放送を乗り切るためのアドバイスをお願いします。
良い意味で「無責任にやること」ですね(笑)。周りが全力でサポートしますから、誰の話も聞かないくらいの気持ちで良いんです(笑)。アシスタントとして情報を一生懸命に伝えてくれる、それだけで十分ありがたいですから。
――久保アナが加入する新体制に向けて、一言お願いします。
娘のような世代と一緒に番組をやれるということで、大変楽しみにしています。久保アナには気を使わず、思っていることをどんどん喋ってほしいです。専門家の先生方がうるさかったら「うるさいです！」と言ったり、生放送中に「あめちゃん舐めないで」と注意したり(笑)。一番若い人がズバッと言ってくれると、番組が一つにまとまると思うので、そんな空気を作ってほしいです。
■久保光代アナ
――アシスタント就任が決まった時、率直にどう感じましたか？
お話をいただいた際は、驚きと「私に務まるのか…」という不安が入り混じった感情でした。歴代のアシスタントは素晴らしい先輩方が務めてこられたので、１年目の私にはあまりに大役なのでは、と思ったのが正直なところです。ですが、今はその責任の重さをしっかりと受け止め、任せていただいた期待に応えたいと思っています。精一杯勉強し、全力で取り組んでまいりますので、温かく見守っていただければ幸いです。
――政治や国際情勢など難しいテーマも多い番組ですが、準備していることはありますか？
実は大学院で経済学を専攻していたのですが、当時お世話になった先生方などに脈略もなく「また勉強を頑張りたいので、力を貸してください！」とお願いしました(笑)。ありがたいことに、参考になる書籍を数多く薦めていただいたので、今はそれらを一冊ずつ読み込みながら、必死に知識を蓄えているところです。
――意気込みをお願いします。
まずは諸先輩方の力をお借りし、一歩ずつ着実に番組のリズムを掴んでいきたいと考えています。その中で、徐々に知識と経験を積み重ね、いずれは1年目ということを感じさせないほどの存在感を発揮できるようになりたいです。たくさん勉強させていただきますので、よろしくお願いします。
【写真】入社1年目で新アシスタントに大抜てきの久保光代アナ
政治、経済、国際情勢。世の中にあふれる複雑なニュースの見方を、各分野のスペシャリストである“正義のミカタ”たちが分かりやすく解説する同番組。このたび、2月7日の放送から、久保アナが新アシスタントに就任することが決定した。
■東野幸治
――入社1年目の久保アナが新アシスタントに決まりましたが、第一印象はいかがですか？
本当にありがたいです！1年目であっても何年目であっても、アシスタントに就いてくださるのは本当に心強いです。これからはたくさん頼らせていただきます。もちろん、こちらにも頼っていただきたいですね。
――緊張しているであろう久保アナに、生放送を乗り切るためのアドバイスをお願いします。
良い意味で「無責任にやること」ですね(笑)。周りが全力でサポートしますから、誰の話も聞かないくらいの気持ちで良いんです(笑)。アシスタントとして情報を一生懸命に伝えてくれる、それだけで十分ありがたいですから。
――久保アナが加入する新体制に向けて、一言お願いします。
娘のような世代と一緒に番組をやれるということで、大変楽しみにしています。久保アナには気を使わず、思っていることをどんどん喋ってほしいです。専門家の先生方がうるさかったら「うるさいです！」と言ったり、生放送中に「あめちゃん舐めないで」と注意したり(笑)。一番若い人がズバッと言ってくれると、番組が一つにまとまると思うので、そんな空気を作ってほしいです。
■久保光代アナ
――アシスタント就任が決まった時、率直にどう感じましたか？
お話をいただいた際は、驚きと「私に務まるのか…」という不安が入り混じった感情でした。歴代のアシスタントは素晴らしい先輩方が務めてこられたので、１年目の私にはあまりに大役なのでは、と思ったのが正直なところです。ですが、今はその責任の重さをしっかりと受け止め、任せていただいた期待に応えたいと思っています。精一杯勉強し、全力で取り組んでまいりますので、温かく見守っていただければ幸いです。
――政治や国際情勢など難しいテーマも多い番組ですが、準備していることはありますか？
実は大学院で経済学を専攻していたのですが、当時お世話になった先生方などに脈略もなく「また勉強を頑張りたいので、力を貸してください！」とお願いしました(笑)。ありがたいことに、参考になる書籍を数多く薦めていただいたので、今はそれらを一冊ずつ読み込みながら、必死に知識を蓄えているところです。
――意気込みをお願いします。
まずは諸先輩方の力をお借りし、一歩ずつ着実に番組のリズムを掴んでいきたいと考えています。その中で、徐々に知識と経験を積み重ね、いずれは1年目ということを感じさせないほどの存在感を発揮できるようになりたいです。たくさん勉強させていただきますので、よろしくお願いします。