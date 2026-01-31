『ラブパワーキングダム2』“モテ女”に質問！ Vol.5木村葉月「私の“彼氏枠”は常に予約中」
「ABEMA」は、2月11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
【写真】あざとかわいい！口元に手を当て…上目遣いの木村葉月
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと11日となったきょうは、はづき。
――名前、年齢、職業を教えてください。
木村葉月です！25歳で俳優をしています！
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
ずっとモテてはきたと思うのですが、改めて「人よりモテるんだな」と実感したのは20歳を超えて…大人になってからですね！具体的には、直接の告白だけでなく、共通の知り合いから「紹介してほしい」と言われることがすごく増えたんです。
友達が私のことをインスタグラムのストーリーズにあげると、その友達宛てに別の知り合いからDMが来たり、間接的に「いいね」が来たりします。そういうリアルで生々しい反応を見て、「自分はモテるんだな」と自覚しました！
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
やっぱり性格が明るいからだと思います！
――男性から褒められるポイントなどはありますか？
年上の方からは、よく「放っておけない」「つかみどころがない」「予測不能で面白い」と言われます。「放っておけない」というのは、子供っぽくて守ってあげたいというより、危なっかしくて見ていられないという意味合いが強いようです（笑）。
私自身、すごく好奇心旺盛で、普通であることを嫌い、普通じゃないものに飛び込みたくなってしまうんです。 世の中の楽しいことを常に探して生きているので、一緒にいて退屈させないエンターテイナーのような部分があるのかもしれません！
――無意識にパーソナルスペースが近いのではないですか？
そうですね、自分では無意識ですが、人との距離は近いです！初対面の人に対してもすぐに距離を詰めてしまいます。ただ、“モテテクニック”として意識していることもあります！
距離をグッと詰めておきながら、最後の1歩だけは自分から行かずに止まるんです。 その「プルプル状態で止まっている」ような絶妙な距離感を保つことで、最終的に相手から手を出させるようにしています。一度離れても必ず戻ってくる…。まるで“鮭の放流”のように、百発百中で相手が戻ってきます（笑）！
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
メンバーの中で最初に「手強いな」と思ったのはせいな（聖菜）ちゃんです！シーズン1を見ていた時から「モテを具現化したような子で、絶対にモテるだろうな」と思っていました。前回は体調不良で脱落してしまいましたが、「もし残っていたら相当強かったはず」と感じていました。 今回は再参戦ということで本気で来ると思いますし、彼女を中心に番組が進むのではないかという手強さを感じました！
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
人間力の高い人に惹かれます！ただ自分に対して優しいとか、愛情をくれるというだけでは足りず…。自分を口説きに来ているなら、私の前でいい顔をするのは当たり前だと思うので！
それよりも、大人数でいる時の立ち振る舞いをチェックしてしまいます。「この人は距離の詰め方がうまいな」とか「空気が読めるな」「目上の人に好かれそうだな」と感じるような、賢さのある人が好きです！いわゆる“人たらし”で、いろんな人に好かれるようなモテる男性に惹かれますね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
私は「量より質」を重視しているので、大人数にチヤホヤされたいわけじゃないんですよね！ただ、特定の期間に何十人からも紹介を頼まれたり、共演した方から高確率でその日のうちにDMが来たりすることはよくあります。
私が恋人と別れると、友人がそれを報告して回るのか、マッチングアプリのような感覚で「この人はどう？」と次々に紹介が来るようになります。自分が望まなくても、周囲の環境によって勝手に“予約待ち”のような状態が作られているんです。
これまでは「彼氏がいるから」と断っていた人たちが、別れた途端にご飯のセッティングを始めたり、行きつけのバーに私が1人で行くと、聞きつけた男性客が集まってきたりします！私の“彼氏枠”は常に予約中か、キャンセル待ちの状態なんです。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
「狙った獲物は絶対に逃さない」というハイエナのような姿に注目してほしいです。私のこれまでの生き方がすべて出ていると思います！今回は「恋」も「クイーン」も両方勝ち取るつもりで挑みました。展開も早く、印象的なキスシーンもたくさんあると思うので、本気でぶつかっている姿をぜひ見ていただきたいです！
【写真】あざとかわいい！口元に手を当て…上目遣いの木村葉月
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと11日となったきょうは、はづき。
――名前、年齢、職業を教えてください。
木村葉月です！25歳で俳優をしています！
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
ずっとモテてはきたと思うのですが、改めて「人よりモテるんだな」と実感したのは20歳を超えて…大人になってからですね！具体的には、直接の告白だけでなく、共通の知り合いから「紹介してほしい」と言われることがすごく増えたんです。
友達が私のことをインスタグラムのストーリーズにあげると、その友達宛てに別の知り合いからDMが来たり、間接的に「いいね」が来たりします。そういうリアルで生々しい反応を見て、「自分はモテるんだな」と自覚しました！
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
やっぱり性格が明るいからだと思います！
――男性から褒められるポイントなどはありますか？
年上の方からは、よく「放っておけない」「つかみどころがない」「予測不能で面白い」と言われます。「放っておけない」というのは、子供っぽくて守ってあげたいというより、危なっかしくて見ていられないという意味合いが強いようです（笑）。
私自身、すごく好奇心旺盛で、普通であることを嫌い、普通じゃないものに飛び込みたくなってしまうんです。 世の中の楽しいことを常に探して生きているので、一緒にいて退屈させないエンターテイナーのような部分があるのかもしれません！
――無意識にパーソナルスペースが近いのではないですか？
そうですね、自分では無意識ですが、人との距離は近いです！初対面の人に対してもすぐに距離を詰めてしまいます。ただ、“モテテクニック”として意識していることもあります！
距離をグッと詰めておきながら、最後の1歩だけは自分から行かずに止まるんです。 その「プルプル状態で止まっている」ような絶妙な距離感を保つことで、最終的に相手から手を出させるようにしています。一度離れても必ず戻ってくる…。まるで“鮭の放流”のように、百発百中で相手が戻ってきます（笑）！
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
メンバーの中で最初に「手強いな」と思ったのはせいな（聖菜）ちゃんです！シーズン1を見ていた時から「モテを具現化したような子で、絶対にモテるだろうな」と思っていました。前回は体調不良で脱落してしまいましたが、「もし残っていたら相当強かったはず」と感じていました。 今回は再参戦ということで本気で来ると思いますし、彼女を中心に番組が進むのではないかという手強さを感じました！
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
人間力の高い人に惹かれます！ただ自分に対して優しいとか、愛情をくれるというだけでは足りず…。自分を口説きに来ているなら、私の前でいい顔をするのは当たり前だと思うので！
それよりも、大人数でいる時の立ち振る舞いをチェックしてしまいます。「この人は距離の詰め方がうまいな」とか「空気が読めるな」「目上の人に好かれそうだな」と感じるような、賢さのある人が好きです！いわゆる“人たらし”で、いろんな人に好かれるようなモテる男性に惹かれますね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
私は「量より質」を重視しているので、大人数にチヤホヤされたいわけじゃないんですよね！ただ、特定の期間に何十人からも紹介を頼まれたり、共演した方から高確率でその日のうちにDMが来たりすることはよくあります。
私が恋人と別れると、友人がそれを報告して回るのか、マッチングアプリのような感覚で「この人はどう？」と次々に紹介が来るようになります。自分が望まなくても、周囲の環境によって勝手に“予約待ち”のような状態が作られているんです。
これまでは「彼氏がいるから」と断っていた人たちが、別れた途端にご飯のセッティングを始めたり、行きつけのバーに私が1人で行くと、聞きつけた男性客が集まってきたりします！私の“彼氏枠”は常に予約中か、キャンセル待ちの状態なんです。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
「狙った獲物は絶対に逃さない」というハイエナのような姿に注目してほしいです。私のこれまでの生き方がすべて出ていると思います！今回は「恋」も「クイーン」も両方勝ち取るつもりで挑みました。展開も早く、印象的なキスシーンもたくさんあると思うので、本気でぶつかっている姿をぜひ見ていただきたいです！