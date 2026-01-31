ツモるならリーチしていれば…。そう思うファンもいるだろうが、そこをダマテンにできるところにトッププロの渋みがある。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第2試合でEX風林火山・勝又健志（連盟）が平和と三色同順が確定している状態で、ダマテンからのツモアガリ。ベテラン解説者からも「渋いな〜！」と卓越した技を称えるコメントが飛び出した。

【映像】いぶし銀の技 勝又健志、あえてダマテンの平和・三色同順でツモアガリ

勝又といえば、その知性溢れる麻雀から「麻雀IQ220」「軍師」、さらに指導を受ける後輩雀士たちからは「先生」とも呼ばれる存在。現在、個人トップを独走中のチームメイト・永井孝典（最高位戦）も、試合が終わる度に控室にいる勝又のところに向かい、毎回指導を受けるほどだ。

打点以上に玄人から高く評価を受けたのが親番、東3局1本場だ。前半の6巡目、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が対々和、ツモれば三暗刻のテンパイを入れる中、勝又は丁寧に打ち回し11巡目にカン二万を引いたところで平和、123の三色同順が確定するテンパイを入れた。強気を見せるなら7索切りでテンパイのところをリーチするが、ここは園田への警戒心を強め、ここからでも形を変えてかわせるようにとあえて、5・8索待ちのダマテンで進行した。

13巡目、勝又はしっかりと引いてきた。5索をツモってツモ・平和・三色同順の7800点（＋300点、供託1000点）を獲得。もちろんリーチをしていれば満貫、あるいは裏ドラ次第で跳満かという場面ではあったが、放送席で解説していた忍田幸夫（麻将連合）は「渋いな〜」と絶賛。ファンからも「いぶし銀」「さすまた」「しっかり仕上げおった」「構想力軍師」「これはでかい」と、華々しいアガリとは違う反応が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

