ボルシアMG高井幸大はブンデスリーガ2試合連続先発出場が濃厚 「絶対に勝ちたい」
ボルシアMGの高井幸大がクラブ公式サイトのインタビューに応じ、新天地での意気込みなどを語っている。
今月上旬にトッテナムから期限付き移籍でボルシアMGに加入した高井は、前節シュツットガルト戦で初めて先発で起用され、ボールタッチ数はチーム最多の89回、デュエル勝率も83％に達するなど、0-3で敗れたチームにあって孤軍奮闘の活躍を見せた。
「僕自身にとって大きな一歩でした。試合の途中から入るのとは感覚が全く違うので、ブンデスリーガで初めて先発フル出場したというのは大事な経験になりました。ブンデスリーガは全体的に強度がとても高いです。どのチームも強いので、全ての試合が大きなチャレンジです」
31日、ボルシアMGはブンデスリーガ第20節でブレーメンと対戦する。直近のリーグ戦6試合で僅か1勝、順位も11位まで後退しているボルシアMGとしては、アウェイゲームとは言え勝ち点3が必要な試合となる。
ボルシアMGでは守備の要であるケヴィン・ディクスが前々節ハンブルガーSV戦で頭部を負傷し、オイゲン・ポランスキ監督が30日の記者会見で「まだ偏頭痛がある」と明かしたことからブレーメン戦も欠場する可能性が高く、彼に代わって高井が2試合連続で先発起用されると見られている。