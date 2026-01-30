シャーロック・ホームズ外伝『ワトソン』シーズン1が日本初上陸！

モリス・チェスナットがジョン・ワトソン医師役で主演を務める『ワトソン』シーズン1が日本初上陸し、2月18日（水）よりHuluにて見放題独占配信することが決定した。

『ワトソン』概要

歴史上最も偉大な探偵の物語を現代的な視点で再構築した本作では、犯罪解決から医療ミステリーの解明へと舞台を移した、ワトソンの活躍が描かれる。

物語は、親友であり相棒でもあったシャーロック・ホームズが宿敵モリアーティの手にかかってから1年後の世界を描く。主人公のジョン・ワトソン医師 (モリス・チェスナット) は、希少疾患専門のクリニックを率いる責任者として、医療の現場に復帰していた。しかし、過去は彼を解放してはくれない。

100年以上にわたり人々を魅了してきた「シャーロック・ホームズ」の物語の世界で、今度はモリアーティとワトソンがそれぞれの新章を紡ぎ出す。医療現場で起こる謎は、果たしてどのように解き明かされるのか。ドラマ『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』製作陣が贈る新感覚の医療ドラマ『ワトソン』シーズン1を、Huluで楽しもう。

■あらすじ

友人であり相棒でもあった名探偵シャーロック・ホームズがモリアーティの手によって亡くなってから1年後、ジョン・ワトソンは希少疾患専門クリニックの院長として医師のキャリアを再開する。しかし、かつてのホームズと過ごした日々がワトソンを容易には日常に戻してくれない。本作は最も有名な名探偵の一人を現代的にアップデートし、ワトソンが持ち前の洞察力と医学を用いて医療上の謎を解く姿が描かれる。

■出演

モリス・チェスナット、イヴ・ハーロウ、ピーター・マーク・ケンダル、リッチー・コスター、インガ・シュリングマン、ロシェル・エイツほか

■エグゼクティブ・プロデューサー

クレイグ・スウィーニー、モリス・チェスナット、サリー・パトリック、ラリー・テン、シャロン・モアレム（医学博士）、アーロン・カプラン、ブライアン・モアウィッツ

※本作はCBS Studiosが制作し、Paramount Global Content Distributionが配給を担当しています。

『ワトソン』配信情報

『ワトソン』シーズン1（全13話）

2月18日（水）から見放題独占配信

