ちばぎんカップ前哨戦レジェンドマッチは柏に軍配！ ナオト・インティライミが決勝点…GK南雄太は“オウンゴール”
今回で30回目を迎えるちばぎんカップの開催を記念し、両チームのOB選手によるレジェンドマッチ（20分ハーフ）が行われた。
柏、千葉のOB選手30名に加え、スペシャルゲストとして柏アカデミーでプレーしたシンガーソングライター、ナオト・インティライミも緊急参戦した。大津祐樹が放ったシュートはGK櫛野亮に弾かれたが、菅沼実が詰めて柏レジェンドが先制に成功する。前半は柏レジェンドの1点リードで折り返した。
後半に入り近藤直也が千葉レジェンドへ、谷澤達也と水野晃樹が柏レジェンドへ。両クラブでプレーした選手たちが着替え、ファン・サポーターを沸かせた。追いかける千葉はまさかの形で同点に追いつく。GK南雄太のスローがオウンゴールとなり、“伝説の再現”で1−1のタイスコアとなった。迎えた最終盤、柏は谷澤の折り返しからナオト・インティライミが決勝点をマーク。柏レジェンドが2−1で勝利した。
【スコア】
柏レイソルレジェンド 2−1 ジェフユナイテッド市原・千葉レジェンド
▼柏レイソルレジェンド
1：南雄太
2：鎌田次郎
3：近藤直也
5：増嶋竜也
7：大谷秀和
8：澤昌克
9：輪湖直樹
11：林陵平
13：小林祐三
14：大津祐樹
15：菅沼実
18：田中順也
22：橋本和
24：平山智規
28：栗澤僚一
スペシャルゲスト：ナオト・インティライミ
▼ジェフユナイテッド市原・千葉レジェンド
4：茶野隆行
4：水本裕貴
5：山口智
7：佐藤勇人
8：谷澤達也
9：深井正樹
10：工藤浩平
10：船山貴之
10：町田也真人
11：佐藤寿人
13：山口慶
16：山岸智
17：櫛野亮
18：巻誠一郎
29：水野晃樹
