「今日好き」河村叶翔、イメチェンした髪色に絶賛の声「かっこよすぎて目が離せない」「雰囲気がすごく変わった」
【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔が1月30日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアカラーを公開した。
【写真】「今日好き」イケメン高校生「雰囲気がすごく変わった」髪色チェンジ
河村は「髪色黒にもどしたよぉ」とコメント。年末にブルーグレーにしていた髪を黒に染めた姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「黒も似合う」「かっこよすぎて目が離せない」「雰囲気がすごく変わった」「さらにイケメンに」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲星音と「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」イケメン高校生「雰囲気がすごく変わった」髪色チェンジ
◆河村叶翔、黒髪へチェンジ
河村は「髪色黒にもどしたよぉ」とコメント。年末にブルーグレーにしていた髪を黒に染めた姿を公開した。
◆河村叶翔の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒も似合う」「かっこよすぎて目が離せない」「雰囲気がすごく変わった」「さらにイケメンに」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲星音と「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】