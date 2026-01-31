太平洋戦争の混乱でフィリピンに残された日系人の高齢女性が初めて来日し、３０日、父の故郷・鳥取県伯耆町を訪れた。

外務省の支援事業の一環で、女性は同町にある父の墓を訪れ、地域住民と交流。生前の父を「優しい人だった」などと口々に振り返る姿に目を細め、感謝を口にした。

フィリピン南部のダバオ在住で日系２世のロサリナ・カンバ・フェルナンデスさん（９５）。

支援団体「フィリピン日系人リーガルサポートセンター」（東京）によると、フェルナンデスさんの父・神庭利太さんは１９０１年生まれ。１７歳頃にフィリピンへ渡り、約１０年後、現地の女性と結婚した。しかしフェルナンデスさんを授かった後に女性と別れ、終戦後に日本へ強制送還され、同町で８３年に亡くなった。

フェルナンデスさんは神庭さんと過ごしたことはなく、１０歳頃に一度だけ、軍服姿の神庭さんと面会した記憶があるという。戦後、２０歳頃に結婚。４男４女に恵まれ、現在は娘と孫と暮らしている。

フェルナンデスさんは娘２人と来日し、この日、地域住民の案内で神庭さんの墓を訪問。娘と一緒に墓石に手を当てた。生前の神庭さんを知る住民らとの懇談会もあり、「キノコ狩りの名人だった」「面影がある」などと説明を受けた。娘のロシタ・ブサラさん（６３）は「墓石に触れて祖父の存在を強く感じたことは言葉にできない喜びだった。母の長年の願いが実現し、関係者のみなさんに感謝します」と話した。

支援団体によると、フェルナンデスさんは２０２４年６月、日本国籍を得るため戸籍を新たに作る「就籍」を東京家裁に申し立てたが、家裁は父母の婚姻の証拠が不十分として却下。鳥取家裁米子支部に就籍を再度申し立てる準備を進めている。

◆フィリピン残留日系人＝戦前に商業活動などでフィリピンへ移住した日本人男性と、現地の女性の間に生まれた子どもらのこと。男性が戦死したり、戦後引き揚げたりした後、妻と子どもの多くは取り残され、反日感情から身を守るため父親の存在を隠して暮らした。外務省は残留日系人の日本国籍取得に向けた支援を続けており、今回の訪日は昨夏に大阪を訪れた男性に続き２人目となる。