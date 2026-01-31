冬に行きたい「北海道の穴場秘境」ランキング！ 2位「白ひげの滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
まばゆい冬晴れの下、真っ白な雪道を駆け抜けて、日常を忘れるほどの開放感に浸ってみませんか。今回は澄んだ空気に映える絶景など、冬の美しさが際立つ「秘境」をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「北海道の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「周囲一帯が白銀にそまり美瑛川の青が綺麗で行きたいです」（50代女性／広島県）、「冬は特に綺麗だと聞いたので」（20代女性／北海道）、「滝の水が岩の隙間から流れ落ちていて、本当に白いひげみたいで不思議な景色でした。下の川が青くて、滝との色のコントラストがとてもきれいでした。写真で見るより実物の方が迫力があって、行ってよかったです」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「青い川で有名な白金温泉郷の奥。冬は雪と氷に覆われ、音も吸い込まれるような神秘的空間に」（60代男性／香川県）、「冬は期間限定でライトアップされているから」（40代女性／兵庫県）、「夜のライトアップされた青い池を見ましたが、神秘的な雰囲気を醸し出していました」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「北海道の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白ひげの滝／46票2位にランクインしたのは、美瑛町にある「白ひげの滝」でした。落差約30mの滝が、白いひげのように流れ落ちる姿が名前の由来です。冬でも凍ることなく流れ続け、周囲の岩肌に形成された氷柱と、青く澄んだ美瑛川とのコントラストが際立ちます。
回答者からは「周囲一帯が白銀にそまり美瑛川の青が綺麗で行きたいです」（50代女性／広島県）、「冬は特に綺麗だと聞いたので」（20代女性／北海道）、「滝の水が岩の隙間から流れ落ちていて、本当に白いひげみたいで不思議な景色でした。下の川が青くて、滝との色のコントラストがとてもきれいでした。写真で見るより実物の方が迫力があって、行ってよかったです」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：白金青い池／63票1位に輝いたのは、同じく美瑛町にある「白金青い池」でした。冬は池の表面が結氷し、その上に真っ白な雪が降り積もる幻想的な光景が広がります。夜間にはライトアップが実施され、静寂に包まれた銀世界の中に浮かび上がる立ち枯れたカラマツの姿は、心の中をまっさらにしてくれるほどの秘境感です。
回答者からは「青い川で有名な白金温泉郷の奥。冬は雪と氷に覆われ、音も吸い込まれるような神秘的空間に」（60代男性／香川県）、「冬は期間限定でライトアップされているから」（40代女性／兵庫県）、「夜のライトアップされた青い池を見ましたが、神秘的な雰囲気を醸し出していました」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)