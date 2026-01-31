現預金2000万円で 「積立投資は月2万円から始めた」40歳男性のオルカン運用
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、母（70歳）
▼金融資産
世帯年収：本人600万円、母900万円
現預金：2000万円、リスク資産：1010万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：100万円
・日本株：630万円
・金：180万円
・不動産クラウドファンディング：50万円
・債券：50万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2023年から
2023年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月2万円」からスタートし、適宜調整しているとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本70万円→評価額100万円」と、着実に利益を生み出している様子です。
毎月の積み立てのほか「半年ほど前に株高を予測して追加投資。ちょっとずつ増えた分も合わせて、100万円前後の評価額になっています」と説明されています。
積立投資を始めてよかった点として、「個別株の投資ではあまりうまくいっていなくても、積立投資の運用益である程度補えている」と言います。
そのため「積立投資は基本的にはルールを守ってじっくり育てていくといい」と感じているとのこと。
積み立てた資産は「60歳くらいで引き出しておこうかなという感じです。それまではコツコツやっていきたいです」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
40歳・年収600万円会社役員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は、岐阜県に住む40歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、母（70歳）
▼金融資産
世帯年収：本人600万円、母900万円
現預金：2000万円、リスク資産：1010万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：100万円
・日本株：630万円
・金：180万円
・不動産クラウドファンディング：50万円
・債券：50万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2023年から
2023年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月2万円」からスタートし、適宜調整しているとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本70万円→評価額100万円」と、着実に利益を生み出している様子です。
毎月の積み立てのほか「半年ほど前に株高を予測して追加投資。ちょっとずつ増えた分も合わせて、100万円前後の評価額になっています」と説明されています。
40歳・年収600万円会社役員男性の思う積立投資のメリット投資行動についてご自身の傾向を伺うと、「ついつい急騰急落銘柄に手を出しやすいところがあって若干困っています」という投稿者。
積立投資を始めてよかった点として、「個別株の投資ではあまりうまくいっていなくても、積立投資の運用益である程度補えている」と言います。
そのため「積立投資は基本的にはルールを守ってじっくり育てていくといい」と感じているとのこと。
積み立てた資産は「60歳くらいで引き出しておこうかなという感じです。それまではコツコツやっていきたいです」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)