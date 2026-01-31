「寄せにきてるよね？」みちょぱ、夫・大倉士門との“偶然”ペアルックショットを披露！「超ラブラブ」
モデルでタレントのみちょぱさんは1月30日、自身のInstagramを更新。夫・大倉士門さんとのペアルックショットを披露しました。
【写真】みちょぱ＆大倉士門のペアルックショット！
コメントでは「なかよし！ 最高！」「めっちゃ春感じました」「仲良しデニムコーデ」「超ラブラブ！」「『今晩なに食べにいこっか？』みたいな会話してそう」「お似合いですね」「それだけ仲良しってことですよ！」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「寄せにきてるよね？」みちょぱさんは「Gapでそれぞれ好きな服選んだらペアルックになってた 最近好みが一緒すぎてるよ！！！ 寄せにきてるよね？」とつづり、5枚の写真を投稿。偶然ペアルックになったという、上下デニムのコーディネートのみちょぱさんと夫・大倉士門さんとのツーショットを披露しています。普段の夫婦の会話シーンのような、自然な笑顔が印象的です。
「こういう夫婦になりたい」19日の投稿では、初詣で訪れた京都・鞍馬寺でのツーショットを披露しているみちょぱさん。2人とも同じポーズで撮影した写真など、夫婦仲の良さが伝わる写真ばかり。ファンからは「こういう夫婦になりたい」「ほんっっまに、可愛すぎる夫婦」「憧れの夫婦像です」などの声が寄せられています。これからもみちょぱさん夫婦のツーショットの投稿が楽しみですね！
