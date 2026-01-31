食費は高騰する一方で、買い控えするがあまり、栄養不足になっていませんか。年金暮らしでも健康的な食生活を維持できる献立のコツを聞きました（構成：島田ゆかり イラスト：ハニュウミキ）

【毎日の食事チェックシート】

食費の節約が低栄養を引き起こす

健康長寿はだれもが願うことですが、そのために重要なのは栄養をしっかり摂ることです。高齢になると食が細くなり活動量も減るため、「そんなに食べなくてもいい」と考える人は少なくありません。加えて、昨今の物価高による節約志向から、真っ先に食費から削ってしまう傾向も見られます。

わが家も野菜や果物を買ったときに、想定していた金額の倍近くになり、驚いたことがありました。そうなると、「買う食材を減らそう」「果物は贅沢だからやめよう」といった購買行動に変わってしまっても仕方ありません。

しかし、そのせいで低栄養になり病気を招いては、かえって医療費がかかることになりかねない。食費を削ることは、長い目で見ると節約にならない可能性があるのです。

実際、年金世代の女性の5人に1人は低栄養状態にあり、フレイル（虚弱）も懸念されています。普段と同じ食事をしているのに半年で2〜3kg体重が減ったり、疲れやすくなったと感じる人は、低栄養の状態になっているかもしれません。

また、「指輪っかテスト」も目安になります。両手の親指と人差し指で輪っかをつくり、ふくらはぎの一番太い部分を囲んですき間ができる場合は筋肉量が減っており、要注意です。

では、どうすればよいのか。実は食材の買い方、毎日の献立を少し工夫するだけで、大きな出費をせずに必要な栄養をしっかり摂ることができます。それが「さあ、にぎやか（に）いただく」という食事法です。



1日に必要な栄養が摂れているか計算を

バランスよく栄養を摂るには、多様な食材を食べることが肝心です。それを簡単にチェックできるのが、この食事法。

食材を10項目に分類し、1項目1点と数えて1日で9点以上を目指します。分類は、魚（さ）、油（あ）、肉（に）、牛乳（ぎ）、緑黄色野菜（や）、海藻（か）、いも（い）、卵（た）、大豆製品（だ）、果物（く）の10項目。これらを満遍なく食べることで、多様な食品から栄養を摂ることができます。

この食事法の検証実験に参加した人は足腰が強くなったり、握力が上がったり、血圧が低下する人も見られました。約3ヵ月で変化を実感できるという優れた食事法なのです。

ごはんやパン、麺類などの炭水化物はここに含まれませんが、もちろん食べてかまいません。ご飯であれば1食120g程度にして、おかずを多めにするのが理想的な食べ方です。

「さあ、にぎやか（に）いただく」の食事法は決して難しくありません。たとえば、普段トーストとコーヒーの朝食なら、飲み物をカフェオレに替え、ゆで卵を加えれば「ぎ（牛乳）」と「た（卵）」の項目に1点ずつ入ります。

昼食をうどんだけで済ませているなら、ワカメを添えて「か（海藻）」が加点される、という具合です。ここまでで3点になりますね。あとは間食と夕飯で残りの7種類を食べれば、合計10点満点になるわけです。

気をつけたいのは食べる量。幕の内弁当のように「1品が少しずつ」入っているものを食べても1点とは数えません。野菜は加熱したもので片手1つ分を1食分とします。きのこを混ぜてもかまいません。

魚や肉、いも、果物は片手のひらに乗るくらいが1日分の目安。牛乳はコップ1杯（200mL）、大豆製品は納豆1パックか豆腐3分の1丁を目安にしてください。卵は1個、油は大さじ1程度、海藻は添える程度でもOKです。

これだけの食材を毎日摂るとなると「食費がかかりそう！」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。野菜は冷凍食品やカット野菜でも栄養が摂れます。魚介類も、缶詰や冷凍シーフードなどをストックしておいて、少しずつ食べるようにすれば割安に。

肉類も特売を狙って、多めに買って冷凍しておくと安上がりです。果物は値が張る傾向にありますが、冷凍フルーツも活用しましょう。いちごなら3粒で十分です。

個々の病気よりも「機能的健康」を重視

人間が健康を害するのは、体の機能が弱まったとき。運動機能、口腔機能、認知機能、心理機能、臓器の機能が低下すると、さまざまな病気の原因になります。これらの「機能的健康」を保つものこそ、栄養の多様性。

たとえば、たんぱく質は筋肉や骨、神経、臓器などあらゆるものに必要な栄養素ですが、体内で分解するにはビタミンやミネラルが必要です。油も栄養の吸収に不可欠。さまざまな栄養が影響し合うことで、体の機能を保つことができるのです。

日々の献立を少し見直し、気軽に購入できる食材を上手く組み合わせて栄養バランスのよい食事を目指しましょう。

食費と光熱費を減らすコツ

毎月の食費を上手に減らすには、まとめ買いと保存を併用するのがコツ。「食べきれなかった」という食品ロスをなくすために、冷凍や酢漬けなどで保存し、しっかり食べきりましょう。

光熱費を減らすコツは、冷蔵庫に入れる量は7割に留めること。炊飯器は「保温モード」にせず、ご飯は小分けにして冷凍。野菜は電子レンジで加熱してから調理すると光熱費を抑えられます。

＜後編につづく＞