ユニクロ「UT」にディズニーやマーベルが登場！ 人気キャラたちのアイコニックなポーズをデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2月9日（月）から、ディズニー作品などの人気キャラクターたちをデザインした「マジック フォー オール アイコンズ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ダース・ベイダーも登場！ 個性が光るコレクションのラインナップ
■キッズサイズも用意
今回発売される「マジック フォー オール アイコンズ」は、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するキャラクターをアイコニックなポーズやロゴで表現したコレクション。
Tシャツは、ミッキーマウスやスパイダーマンなどシンプルながらも個性が光るデザインが並び、着るたびにお気に入りのキャラクターとつながる喜びを感じられるアイテムに仕上がっている。
いずれも、綿100％使用のざっくりとしたカジュアルでラフな質感で、襟はバインディング仕様。さらに、デザイン違いのキッズサイズも用意され、親子でリンクコーデが楽しめる。
