イランの核開発問題をめぐり、アメリカのトランプ大統領は「イランは合意を望んでいる」と主張しました。

アメリカ トランプ大統領

「いま、イランに向け大規模な艦隊を派遣している。上手くいけば合意に至るだろう。成立すれば良いし、もし合意に至らなければ、どうなるかを見てみよう。言えることは、イランは確かに合意を望んでいる」

トランプ大統領は30日、イランへの軍事行動も選択肢であることを改めて示唆したうえで、このように述べました。

また、合意までの期限をイラン側に伝えたとしていて、具体的な期限は明らかにせずに「彼らが知っている」と話しました。

イランをめぐっては、ヘグセス国防長官も29日に、「大統領が求めるあらゆる措置を講じる用意がある」としています。

これに先立ちイランのアラグチ外相は…。

イラン アラグチ外相

「交渉が公正かつ公平に行われるのであれば、イランはこうした会談や交渉に参加する用意がある」

30日、こう述べたうえで「交渉の結果は会談前にではなく、交渉のテーブルで決定されるものだ」として、アメリカの一方的な要求には応じないと強調しています。