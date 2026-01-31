昨年12月22日から活動を休止していたアイドルグループ『高嶺のなでしこ』の籾山ひめりさんが活動を再開することを、1月30日、所属事務所が公式サイトで発表しました。



【写真を見る】【 高嶺のなでしこ・籾山ひめり 】活動再開を発表「アイドルとして軽率な行動を取ってしまったと深く反省しております」



籾山さんの所属事務所は「籾山ひめりの活動に関するご報告」と題した文書を公開し、復帰のタイミングについて「2月14日(土) 開催予定の『高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers - Zepp Sapporo公演』にて活動に復帰する運びとなりました」と報告。



この発表に合わせ、籾山さんも自身のXを更新し、活動再開にあたっての心境を綴りました。





▽ 以下 籾山ひめりさんのコメント 全文 ▽

高嶺のなでしこの籾山ひめりです。

この度はみなさまにご迷惑、ご心配をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。

アイドルとして軽率な行動を取ってしまったと深く反省しております。

一度失った信頼を取り戻すのは難しいと思っていますが、より一層アイドル活動と向き合い、少しでもグループに貢献できるよう自覚と責任を持って頑張ります。

応援してくださっているファンの皆さん、大好きなメンバー、支えてくださっているスタッフの皆さんに恩返しができるよう、認めていただけるよう全力で取り組んで参りますのでこれからもよろしくお願いします。

△ 以上 籾山ひめりさんのコメント 全文 △





籾山さんについては、一部SNS等において、数年前の画像が掲載されたことを巡り、去年12月22日に所属事務所がすべての活動を休止することを発表していました。



【担当：芸能情報ステーション】