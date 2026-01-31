¡Ú ¤¤å¡¼¤¹¤È ¡ÛºùÄíÍÚ²Öà½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼òá¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Çà¤ª¤¤¤·¤¤á¾Ð´éÃÆ¤±¤ë¡Ú CUTIE STREET ¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCUTIE STREET¡×¤ÎºùÄíÍÚ²Ö¤µ¤ó¤¬Æó½½ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¤å¡¼¤¹¤È ¡ÛºùÄíÍÚ²Öà½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼òá¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Çà¤ª¤¤¤·¤¤á¾Ð´éÃÆ¤±¤ë¡Ú CUTIE STREET ¡Û
¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛºùÄíÍÚ²Ö ½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¡×¡Ö2006/1/29À¸¤Þ¤ì¡¢ºùÄíÍÚ²Ö¡¡Âç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2026/1/29¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡Ô¿ÍÀ¸½é¡Õ¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎò»Ë¤ÎÌÜ·â¼Ô¡¢#¤¤å¡¼¤Æ¤¹¤È ¤Î³§ÍÍ¡×¡Ö#¤Ï¤¿¤Á¤Î¤Ñ¤ëÃÂ¡¡¤ªÌ£¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢HAPPY BIRTHDAY¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÎý½¬Éô²°¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢ºùÄí¤µ¤ó¤¬¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Î´Ì¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤Æ¡¢¤ª¤º¤ª¤º¤È°ì¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÄí¤µ¤ó¤Ï°ì¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤µ¤é¤ËÍ¾±¤¤ò¤¿¤·¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î³°¤«¤é¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤«¡©¤Û¤ó¤Þ¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÃæ¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ì¥â¥ó¤ÎÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈºùÄí¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¡¢¾Ð´é¤òÃÆ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±¿±Ä¤µ¤ó¡¢Å·ºÍ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥ª¥¿¥¯¤¬°ìÈÖ¸«¤¿¤¤±ÇÁü¡×¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ä¤¤½¤¦¾Ð¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü²ñ»²²Ã½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä°¦¾ð¤ËËþ¤Á¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
