俳優の吉村界人が３１日に自身のインスタグラムを更新し、「本日をもってＳＮＳを卒業させてもらいます」と報告した。今後はスタッフが運営していく予定だという。今月１８日には、芸人の永野がＸ（旧ツイッター）とインスタグラムを卒業したばかり。著名人のＳＮＳ断ちが相次いでいる。

吉村は、現在放送中のＴＢＳ系「未来のムスコ」（火曜・後１０時）に西村太一役でレギュラー出演している人気俳優。インスタグラムはフォロワー数１０万人以上を誇る。この日、笑顔の写真とともに投稿し「進化していく時代ではありますが、今の自分には。作品の中で自分らしくあるがままを表現するのに、必死でＳＮＳというものに追いつけませんでした」と書き出し、「なので、本日をもってＳＮＳを卒業させてもらいます」と報告。今後については「スタッフの方々がやっていくと思います。引き続きですがこんな自分を応援して貰えたら幸いです」とファンに呼びかけた。

今月１８日には、芸人の永野がＸとインスタグラムを両方“卒業”。「永野が個人のＸを卒業した」とスタッフが報告し、「こちらのアカウントは『永野スタッフアカウント』として主に永野の出演情報に関する情報をスタッフが発信していきます！」とした。インスタグラムも同様に“卒業”し、スタッフによる投稿に切り替わっている。

永野は２０２５年１２月に、ＳＮＳ卒業を予告していた。「モグライダー」芝大輔と出演したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】」で芸能人のＳＮＳ利用の話題に。永野はこれまで、告知する手段としてもＳＮＳを利用していたが「いつかはやめようと思っていた。なんとなく惰性でやっていた」と明かし、「暗くなるよね、傷つけ合って。やっぱり、芸能人がやるのは良くないね。つぶやけばつぶやくほどブランディングが落ちていく」と語り、「もうやめるわ」と宣言。その通りＳＮＳを辞めることになった。

また２０２４年６月には「ＥＸＩＴ」兼近大樹がＸのアカウントを削除している。同年１２月に出演したニュース番組「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」でその理由について語った。ＳＮＳがいじめや誹謗（ひぼう）中傷の温床になっている問題を受け、「芸能人がＳＮＳをやると、応援してくれる人をその世界に巻き込んでしまうことになる。ＳＮＳではびこる犯罪に加担している可能性があるのでは？と考えた」と心配していた。