読売新聞社は２７、２８日、衆院選（２月８日投開票）に関する情勢調査を実施した。

取材を加味して序盤の情勢を分析したところ、１〜４、８、１１区の計６選挙区で自民党候補がリードしていることがわかった。新党・中道改革連合の候補は６、１０区の２選挙区で先行している。残りの８選挙区では、自民、中道改革、国民民主党の候補が接戦を繰り広げている。４割弱の人が投票態度を明らかにしておらず、終盤にかけて情勢が変化する可能性もある。（敬称略）

１区

村井が全世代に浸透し、有利な戦い。自民支持層の８割半ばを固め、国民民主支持層からも３割半ばの支持を得ている。武正は中道改革支持層の８割半ばを固めるが、国民民主支持層からの支持は１割強にとどまっている。菅又は参政支持層の６割半ばに浸透する。

２区

元総務相の新藤が自民支持層の７割半ばを固め、安定した戦いを展開している。中道改革支持層の２割弱にも浸透している。細谷は国民民主支持層の６割弱を固め、菅野は参政支持層の７割弱に浸透する。高橋は維新支持層の６割弱を押さえたが、新藤に一部の支持が流れている。

３区

黄川田がややリードし、竹内が追う。少子化相の黄川田は全世代に浸透し、自民支持層の８割強を固めた。竹内は中道改革支持層の８割半ばを固め、無党派層からの支持は、黄川田と拮抗（きっこう）している。中村は参政支持層の７割強を固めたが無党派層からの支持は限定的だ。

４区

穂坂が自民支持層の８割弱を固めて、安定した戦い。岸田は国民民主支持層の６割半ばを固めた。工藤は共産支持層の９割強に浸透する。中道改革支持層は穂坂と岸田にそれぞれ１割強、工藤に２割半ばが流れている。伊勢田は維新支持層の５割弱を固めた。

５区

官房長官などを歴任した枝野と新人の井原が競り合う。枝野は６０歳以上の層から支持されている。中道改革支持層の９割強から支持を得て、無党派層の２割半ばに浸透している。井原は自民支持層の７割半ばを固め、１８〜５９歳の層で枝野よりも浸透しているが、無党派層からの支持は１割弱にとどまっている。飯塚は出遅れている。

６区

大島が先行し、尾花が追う。大島は６０歳以上の支持が強く、中道改革支持層の９割半ばを固めている。無党派層の２割強にも浸透する。尾花は自民支持層の６割強を押さえるが、自民支持層の１割半ばが大島に流れている。長島、秋山、津田は広がりを欠く。

７区

一騎打ちとなった中野と小宮山がデッドヒートを展開している。中野は自民支持層の７割強を固め、１８〜５９歳の支持を得ている。国民民主支持層の４割弱にも浸透する。小宮山は中道改革支持層の８割弱を固め、６０歳以上からの支持を集めている。無党派層からの支持は中野を上回る。

８区

柴山が先行し、市来が追走する。柴山は全世代にまんべんなく浸透しており、自民支持層の約８割を固めた。国民民主支持層の２割半ばにも浸透する。市来は中道改革支持層の８割半ば、共産支持層の５割弱を固めた。無党派層の支持は、柴山と市来がそれぞれ１割程度で分け合っている。岡田への支持は限定的だ。

９区

大塚と杉村が激しく競り合う一騎打ち。前回選で落選し、巻き返しを期す大塚が自民支持層８割弱を固めた。再選を目指す杉村は政権批判票の取り込みに努め、中道改革支持層の９割強、高市内閣不支持層の６割強をまとめている。無党派層の６割半ばは態度を明らかにしていない。

１０区

坂本が先行し、山口が追いかける展開。坂本は東松山市で市長を４期務めた知名度を生かし、６０歳以上の４割半ばの支持を集めている。さらに中道改革支持層の９割強、高市内閣不支持層の７割弱を固めた。返り咲きを狙う山口は父親・泰明元衆院議員の地盤を生かし、自民支持層の７割強をまとめている。

１１区

小泉が抜け出し、島田が追いかける。元法相で当選８回の小泉は自民支持層の８割強を固め、無党派層の２割弱からも支持を集めている。島田は中道改革支持層の８割強、高市内閣不支持層の４割半ばをまとめている。布施、柿沼、甲斐の野党候補３人は知名度アップを急ぐ。

１２区

３回目の一騎打ちとなる野中と森田の戦いは接戦となっている。農林水産副大臣などを歴任した野中は自民支持層の約８割をまとめた。大票田の熊谷市を地盤とする森田は中道改革支持層の９割強、高市内閣不支持層の６割半ばから支持を集めた。

１３区

５人の戦いとなり、三ツ林と橋本が激しく競り合っている。三ツ林は前回選で橋本に敗戦後、地元活動を強化。自民支持層の７割弱、高市内閣支持層の４割半ばを固めた。橋本は国民民主支持層の７割強に加え、中道改革支持層の２割半ばから支持を得た。杉山、高井、沢口は支持を広げ切れていない。

１４区

鈴木と藤田がデッドヒートを展開している。鈴木は国民民主支持層の約８割、中道改革と立民、公明を支持するとした層の３割強をまとめた。藤田は知名度アップに奔走。自民支持層の６割半ばを固めている。両者を苗村と雨宮が追う形になっている。

１５区

田中と小山田が互角の戦いを演じている。地盤の蕨市を中心に票固めを狙う田中は、自民支持層の７割半ばを固め、４０歳未満の若年層からも３割半ばの支持を得た。新人の小山田は中道改革支持層の９割弱をまとめた。南原は伸び悩んでいる。

１６区

土屋と三角が一歩も譲らぬ展開。元復興相の土屋は自民支持層の８割弱を固めるが、無党派層には浸透し切れていない。三角は中道改革支持層の約９割を集め、無党派層からの支持も２割弱ある。永堀は支持を集め切れていない。