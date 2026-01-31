歌手の和田アキ子（75）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。新たなレギュラー番組が決まったことを明かした。

人気ゲーム「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」に本人役で出演することで話題の和田。同シリーズのオリジナル楽曲「ばかみたい」を和田も劇中で披露している。

同曲について、和田は「完全に昭和歌謡。ここのところ、いろいろとポップな歌を歌っているんですけど、完全、本当に昭和歌謡。前からある歌らしいんですよ。うちの周りのコーラスさんとかバンドマンは“この歌を推したほうがいいですよ”っていう。みんな昭和生まれなんだけど。これ結構評判いいですよ」と話しつつ、この日、1曲目としてオンエアすることに。

和田は「ぜひ忌憚（きたん）のないご意見聞きたい。ていうのは、今アルバムとか出しているけど、次に出すときにこういう路線もありかな？ っていうのも感じているから」とリスナーに呼びかけた。

さらに「『アッコにおまかせ！』はご存じの通り、今年の3月29日で終わりますけど、歌手・和田アキ子とこの『いいかげんに1000回』は今のところ続きますから」と説明。そのうえで「他の番組もレギュラー決まりましたし」とも。「和田アキ子が消えるわけじゃないですから。そんな中でどういう歌を歌ったら皆さんに喜んでいただけるのかっていうのがあるので。この『ばかみたい』は評判めっちゃいいです」と力説した。