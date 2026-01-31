フォークシンガー松山千春（70）が30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。自身の楽曲をカバーした元巨人の助っ人外国人レジー・スミス（80）を懐かしんだ。

スミスは大リーグのレッドソックス、カージナルス、ドジャース、ジャイアンツの4球団でプレーし、その後は巨人で2年間プレーした両打ちの外野手。メジャー通算2020安打を放った。83年には松山の楽曲「On the Radio」をカバーし、レコードを発売したことでも知られる。

松山は「何とメジャーのサンフランシスコ・ジャイアンツ、もちろんドジャースにもいた、レジー・スミス。ジャイアンツ（巨人）に入りましてね。いろいろ話してたら『歌を歌いたい』『レジー・スミス、歌えるのか？』『お前のOn the Radioをレコーディングする』とか言ってさ。体も顔もすごいデカいんだよ。断れなかった」と当時を振り返った。

そしてレジー・スミスの「On the Radio」を放送。楽曲が終了すると、松山は「今考えても、よく歌ったね、あいつ。何考えてあいつは日本に来たんだろうか」と楽しそうに投げかけた。

松山のオールナイトニッポンの登場は23年「オールナイトニッポン55時間スペシャル」以来3年ぶり。松山は1977年1月25日にシングル「旅立ち」でデビュー。今年でデビュー50周年を迎えた。